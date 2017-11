Il Black Friday non è solo Amazon, anche volare conviene

MILANO - Quando pensiamo allo shopping online e al Black Friday, la prima cosa che ci viene in mente di fare è accendere il computer e andare sul sito di Amazon. Se la spesa retail (online e offline) del 2016 negli Stati Uniti è stata di 656 miliardi di dollari (dati NRF), le vendite di quest’anno nei mesi di novembre e dicembre cresceranno di circa il 4%, stimando una spesa totale di 682 miliardi di dollari.

Il Black Friday, la giornata di sconti e promozioni che segna l’inizio dello shopping natalizio, però, non è solo Amazon. Oltre gli smartphone, oltre i device hi-tech, che rappresentano gli acquisti più frequenti, sono molte le compagnie aeree che si organizzano per proporre sconti ai viaggiatori.

Ryanair, ad esempio, da lunedì 20 novembre ha dato il via a una settimana di prezzi stracciati: per 7 giorni consecutivi si potranno trovare offerte per viaggi low cost in tutta Europa. Ogni giorno è prevista una formula nuova con voli che arrivano a costare anche solo 4,99 euro. Oltre a sconti del 20% sui bagagli acquistati questa settimana.

Diversa la formula di Easyjet che permetterà ai clienti di acquistare voli scontati solo nella giornata del 24 novembre, annunciando 50mila posti a un prezzo compreso tra i 15 e i 30 euro per tutta l’Europa per chi desidera volare fino al 20 marzo. Easyjet - che ha chiuso l’anno fiscale al 30 settembre con ricavi in crescita dell'8,1% a 5,047 miliardi di sterline - chiamerà la sua giornata di sconti «Orange Friday».

Norwegian, per festeggiare i nuovi collegamenti low cost tra Italia e Stati Uniti, ha annunciato un'intera giornata di sconti: la data scelta è il 24 novembre a partire da un minuto dopo la mezzanotte e fino alle 23.59. Se Ryanair e Easyjet si concentrano sulle rotte europee, i ribassi di Norwegian puntano sul lungo raggio con voli per mete come Usa, Singapore e Bangkok.