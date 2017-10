Dal budget familiare alle pulizie: tutte le app per la gestione della casa

Ormai la tecnologia è la soluzione per tutto o almeno, quasi tutto. Diciamo che l’hi-tech rappresenta nella società attuale un aspetto fondamentale e questa regola conta in qualsiasi campo della nostra vita, compresa la casa. Prendersi cura di una casa non è facile e sopra ai mille impegni della giornata, diventa compito ancor più arduo. Ma la tecnologia ci aiuta anche in questo: ci sono delle app per smartphone create per facilitare i compiti di casa e rendere la vista di tutti i giorni più semplice. Vediamo quali sono.

App per gestire casa: quali sono le migliori?

Gestire una casa vuol dire, in primis, mantenerla pulita e possibilmente anche in ordine. E fare le pulizie è senza alcun dubbio la più noiosa e fastidiosa da affrontare in ambito domestico. Come può aiutarci la tecnologia? Se state cercando qualcuno che vi dia una mano, potete usare l’app di Helpling: ad esempio, per trovare una donna delle pulizie a Milano, basta utilizzare l'apposita piattaforma che vi aiuterà a mettervi in contatto con uno degli addetti disponibili. Per gestire al meglio la casa, invece, ecco HomeRoutines: una applicazione che rappresenta una vera e propria «to do list». Altre app utilissime per le vostre abitazioni? C’è DressApp, che vi aiuta a organizzare l’armadio: basta scattare le foto, per poter etichettare qualsiasi abito o accessorio nel guardaroba. Infine, Homestyler: una app incredibile per arredare casa. Fotografando ad esempio il salotto, potrete cancellare il mobilio e sostituirlo con altre componenti virtuali.

Le altre applicazioni utili per la gestione della casa

Anche fare la spesa può diventare un grosso fastidio, soprattutto quando si tratta di preparare liste e bigliettini. Per evitare i foglietti svolazzanti, potrete usare il vostro smartphone: scaricando l’app «Lista della Spesa» che vi permetterà di creare liste per la spesa e di organizzarle anche in base alle diverse giornate. Con l’app FrigOk, invece, otterrete degli alert in prossimità della scadenza dei prodotti conservati in frigorifero: una soluzione perfetta per ridurre gli sprechi alimentari. Come organizzare, invece, il bilancio familiare? Con applicazioni come EasyMoney: che permette di segnare tutte le spese in modo smart, così da monitorare costantemente il budget familiare. Se invece avete deciso di installare un sistema di pannelli fotovoltaici, amerete l’app Elios4you perché vi consentirà di capire quanta energia state producendo o consumando e quanta finisce nella rete pubblica.