Aviva Customer Innovation Award, il contest per startup InsurTech

MILANO - Aviva e PoliHub, l’acceleratore del Politecnico di Milano gestito da Fondazione Politecnico, lanciano l’Aviva Customer Innovation Award. Una call4ideas aperta ad aspiranti imprenditori e startup, che ha l’obiettivo di individuare idee e tecnologie capaci di innovare la Customer Experience nel settore assicurativo, con la duplice finalità di andare incontro alle esigenze dei consumatori che cambiano e di plasmare il futuro del business.

In particolare, Aviva e Polihub sono alla ricerca di startup e progetti imprenditoriali innovativi afferenti a due aree specifiche e ricompresi nelle seguenti categorie:

1. Assicurazioni: tecnologia al servizio dei prodotti. Nuovi bisogni assicurativi dei clienti richiedono nuove soluzioni. Le tecnologie offrono infinite possibilità di sviluppo di prodotti e servizi assicurativi come evoluzione di quelli esistenti o come risposta a nuove esigenze.

2. Cliente al centro: tecnologia al servizio della Customer Experience. Il rapporto con il cliente è un valore assoluto e imprescindibile per Aviva. Le tecnologie possono semplificare e velocizzare i processi interni e/o facilitare e migliorare l’interazione con il cliente.

Aviva e Polihub organizzeranno anche tre workshop allo scopo di favorire lo sviluppo dei progetti e di passare in rassegna i principali trend in materia di innovazione tecnologica, evoluzioni del settore assicurativo e Customer Care. Le tre giornate, che si svolgeranno tra novembre 2017 e gennaio 2018, prevedono la partecipazione di docenti del Politecnico di Milano, del top management di Aviva e di responsabili di start up che hanno innovato il proprio settore.

Le candidature per partecipare all’Aviva Customer Innovation Award potranno essere presentate dal 13 novembre 2017 al 26 gennaio 2018 attraverso il sito dedicato. Una giuria composta da rappresentanti di Aviva Italia, di PoliHub e del Politecnico di Milano selezionerà le 3 idee imprenditoriali più promettenti. Le idee finaliste avranno accesso a un elevator pitch in programma il 27 febbraio 2018, in cui verrà annunciato il vincitore.

I titolari del progetto vincente avranno l’opportunità di presentare la propria idea ai Senior Innovation Leader del Digital Garage di Londra, una delle fucine creative del Gruppo assicurativo dove, ogni giorno, avviene uno scouting di nuove idee su cui investire per plasmare l’assicurazione del futuro. In vista dell’incontro londinese, il team vincitore verrà anche affiancato da un training coach.