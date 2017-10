Upidea! Startup Program, chiamata alle startup dell'Emilia Romagna

MILANO - Ancora due settimane per definire i dettagli dell’idea imprenditoriale e inviare la candidatura.

C’è tempo fino al 31 ottobre

È stata infatti prorogata al 31 ottobre 2017 la chiusura della call for ideas di Upidea! Startup program, programma di accelerazione promosso dai Giovani Imprenditori delle associazioni di Confindustria Emilia-Romagna con il contributo di LUISS ENLABS. Terminato il roadshow di presentazione del bando, che ha toccato le città di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Parma e Reggio Emilia, sono state diverse le richieste di qualche giorno in più per partecipare alla selezione. Così la decisione della proroga. Confermato invece in linea di massima il calendario del programma che le startup selezionate dovranno affrontare.

Chi può partecipare

Lo scopo è semplice: incentivare la nascita di nuove imprese tecnologiche sul territorio emiliano-romagnolo, favorire l’incontro e la collaborazione delle migliori idee imprenditoriali, stimolare un nuovo modo di fare innovazione e attrarre investimenti. La call è aperta a idee, team di aspiranti imprenditori e startup di ogni settore e nazionalità, che propongano prodotti e servizi digitali o fisici, nei settori maggiormente sviluppati sul territorio (meccanica, elettronica, robotica, food, plastica, energia-ambiente, biomedicale, tessile-abbigliamento, ceramica, wellness, servizi alle imprese, turismo, ect.).

Il programma di formazione

A novembre prenderà avvio il Bootcamp, dove tutti i team selezionati saranno chiamati a partecipare ad un percorso formativo articolato in 6 seminari tematici tenuti da esperti LUISS ENLABS. Conclusa questa fase, ogni startup verrà valutata e classificata in una categoria di merito che darà diritto a diverse opportunità di premio. Solo le migliori saranno infatti seguite nel percorso di Accelerazione vero e proprio: quattro mesi di lavoro intenso supportati da tecnici, esperti e imprenditori che li guideranno nello sviluppo della startup e li prepareranno all’incontro con gli investitori, in occasione dell’Investor Day del prossimo maggio 2018.

Il programma

Un intenso percorso che offre inoltre alle vincitrici: incubazione presso l’Incubatore certificato di Fondazione R.E.I.; possibilità di accesso ad un network di 8.000 imprese aderenti al sistema Confindustria Emilia-Romagna; supporto nello sviluppo del prodotto; consulenza in marketing, redazione business plan, protezione proprietà intellettuale e opportunità di accesso a bandi pubblici; adesione gratuita per un anno all’Associazione territoriale di appartenenza con utilizzo completo dei servizi associativi; visibilità e contatti con Venture Capitalist, Business angels, Istituti di credito e imprese.

Per partecipare è necessario compilare il form sul sito www.upidea.it