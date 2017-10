Così la Blockchain rivoluziona l'industria della certificazione

MILANO - DNV GL, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale, ha da poco rilasciato i propri 90.000 certificati utilizzando la blockchain. Questa tecnologia, che fa così il suo ingresso per la prima volta nel settore delle verifiche di terza parte, renderà i certificati unici, tracciabili e non falsificabili.

«Per 150 anni, in DNV GL abbiamo lavorato per costruire fiducia, ma nell'era della trasformazione digitale e in un contesto economico volatile, c'è una maggiore necessità di trasparenza», ha detto Luca Crisciotti, CEO di DNV GL - Business Assurance.

Nell'ambito di un crescente impegno per lo sviluppo del concetto di fiducia digitale, DNV GL e Deloitte EMEA Blockchain Lab, per la prima volta su scala globale, hanno sviluppato un'applicazione della tecnologia blockchain per l'industria della certificazione.

«Si tratta di una delle prime applicazioni blockchain create al di fuori dell'industria finanziaria e mostra le illimitate possibilità offerte da questa tecnologia - spiega Martin Bryn, partner di Deloitte Norvegia -. Presto ci saranno concept, prototipi e investimenti emergenti nelle maggiori industry».

DNV GL collabora con aziende di tutti i settori per certificarne processi, prodotti, strutture e supply chain in base a standard nazionali e internazionali. All'emissione dei certificati, i dati saranno digitalizzati e inviati alla blockchain, con l'assegnazione di un'identità digitale. I certificati, così univocamente identificati e tracciabili, saranno, infine, memorizzati in originale in una rete di computer invece che in un unico sistema centrale. Ciò permetterà di combattere frodi e chiunque, grazie al QR code sul certificato, potrà autonomamente verificare nella blockchain se una società è certificata.



«La blockchain sta rivoluzionando il sistema economico e non solo, modificando alla base i concetti di transazione, proprietà e fiducia - aggiunge Renato Grottola, Direttore Generale di Trasformazione Digitale, DNV GL - Business Assurance -. Garantisce trasparenza, dando vita ad archivi immutabili e condivisi e per questo inalterabili e immuni da alterazioni fraudolente. Questo è il primo passo verso la costruzione di un nuovo concetto di digital assurance. Il nostro obiettivo è utilizzare la blockchain e le altre tecnologie "disruptive" per fornire nuovi servizi e continuare a creare valore per i nostri clienti».