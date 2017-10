Startup Italian Open 2017, la sfida a colpi di pitch per le startup 'travel'

FIRENZE - Le startup del mondo travel potranno sfidarsi a colpi di pitch e aggiudicarsi la possibilità di partecipare al Battleground di Phocuswright Europe Conference 2018 ad Amsterdam, l’edizione europea del prestigioso evento mondiale di riferimento per tutta l’industria del turismo. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di Startup Italian Open 2017, il contest dedicato alle startup del mondo travel che si terrà il prossimo 29 e 30 novembre a Fortezza del Basso (Firenze), in occasione di BTO2017 | TEN.

La sfida per le startup del ‘travel’

Startup Italian Open 2017 è un progetto di BTO2017|TEN, prodotto da Travel Appeal e realizzato in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze. Le startup potranno proporre la loro candidatura entro e non oltre il prossimo 6 novembre: è prevista una prima fase di selezione a cura di un Comitato Scientifico composto dal Direttore Scientifico di BTO2017 | TEN Giancarlo Carniani, il CEO di Travel Appeal, Mirko Lalli, e altri professionisti del mondo travel.

Come candidarsi

Le 12 realtà che supereranno questa prima selezione si contenderanno il primo premio durante le due giornate di BTO2017 | TEN: sono previsti due gironi eliminatori, per ognuno di essi proseguiranno due startup che avranno quindi accesso alla semifinale e all’ultimo scontro arriveranno le due soluzioni più innovative. L’idea migliore si aggiudicherà la possibilità di partecipare al Battleground di Phocuswright Europe Conference 2018 ad Amsterdam. Per candidarsi a Startup Italia Open è necessario compilare il modulo disponibile online su www.startupitalianopen.com.