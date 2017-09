Al via Start Jerusalem, il contest che ti manda a Gerusalemme (a incontrare i VC israeliani)

ROMA - Il Ministero Israeliano degli Affari Esteri e la Jerusalem Development Authority, in collaborazione con Intel, lanciano un nuovo contest legato all’ecosistema dell’innovazione della città di Gerusalemme, che negli ultimi anni è stata riconosciuta come uno dei nuovi hub mondiali dell’innovazione tecnologica. Organizzata in 4 poli tecnologici - Har Ha’Hotzvim, Givat Ram, Hadassah Ein Karem e Malcha, quest’anno Gerusalemme è stata protagonista della più grande exit nella storia dell’innovazione israeliana: la compagnia Mobileye, che opera nel settore delle auto a guida autonoma, e che è stata acquisita da Intel per 15 miliardi di dollari.

Al via Start Jerusalem

I vincitori del contest parteciperanno dal 5 all’11 novembre 2017 ad un workshop in uno degli acceleratori delle migliori compagnie high-tech israeliane. Nel corso di questa settimana incontreranno mentor e vc, parteciperanno a sessioni di lavoro e ad una pitch session con esponenti di rilievo dell’innovazione israeliana. Al contest parteciperanno startupper provenienti da oltre 30 Paesi di spicco nel panorama dell’innovazione internazionale tra cui Stati Uniti, Giappone, Germania, Australia, Russia, India e Brasile.

Chi può partecipare

Al contest in oggetto possono partecipare le startup:

- attive nei settori ICT (web, mobile, IoT) e nell’elaborazione di progetti d’imprenditorialità sociale e/o innovazione urbana finalizzati a migliorare la qualità della vita delle comunità

- che abbiano già ricevuto un seed fund

- che abbiano già un prototipo pronto

- che abbiano il CEO/founder di età compresa tra i 25 e 37 anni



Come partecipare

Per partecipare è necessario inviare, da lunedì 4 settembre entro la mezzanotte di mercoledì 4 ottobre 2017, un’email all’indirizzo startjerusalem@roma.mfa.gov.il contenente:

- il link ad un video pitch in lingua inglese di presentazione del progetto (massimo 5 minuti)

- un executive summary in lingua inglese di 500 parole (massimo 1 pagina)

- un CV in lingua inglese del founder o del CEO che partecipa al contest

- il link ad una demo del prodotto (opzionale)