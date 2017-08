Impresa 4.0, BNL Gruppo BNP Paribas a sostegno delle PMI torinesi

TORINO - «Impresa 4.0 e Filiera 4.0» come nuova rivoluzione industriale che BNL Gruppo BNP Paribas vuol sostenere stringendo accordi con le diverse associazioni imprenditoriali sul territorio ed accompagnando i progetti di innovazione delle migliori aziende italiane. Attraverso la partnership con le imprese, l’obiettivo è promuovere la diffusione attraverso le filiere produttive delle tecnologie abilitanti della manifattura digitale, accrescendo la competitività microeconomica delle aziende e contribuendo a livello macroeconomico a ridurre quel ritardo che ancora in Italia vede il flusso di investimenti inferiore del 25 per cento ai livelli pre-crisi (secondo elaborazioni del Servizio Studi BNL).

BNL Gruppo BNP Paribas con Unione Industriale di Torino

E’ in questo contesto che BNL ha siglato un accordo con l’Unione Industriale di Torino per favorire le aziende locali a beneficio di una crescita moderna delle filiere locali e dei distretti industriali. Anche a livello territoriale, il supporto all’innovazione e agli investimenti costituisce un elemento determinante per consolidare la ripresa economica e sostenere il rilancio delle esportazioni. In base ad elaborazioni compiute dal Servizio Studi BNL su dati Istat, nel primo trimestre 2017 su base annua l’export è cresciuto di circa il 15 per cento nella provincia di Torino come pure nel complesso della Regione Piemonte. Nei quattro trimestri terminanti a marzo 2017, il flusso di esportazioni dalla Regione Piemonte ha raggiunto i 46 miliardi di euro, il valore più elevato degli ultimi vent’anni. All’interno del dato regionale, le esportazioni della sola provincia di Torino ammontano a 22 miliardi di euro, la metà del valore dell’intero Piemonte. «Le imprese torinesi sono impegnate in un percorso di trasformazione verso il digitale che implica un notevole volume di investimenti per i quali il supporto finanziario riveste grande importanza - Dario Gallina, Presidente degli industriali torinesi -. L’accordo in questione offre un importante strumento che favorisce le nostre aziende nella ricerca di risorse a supporto dell’innovazione a condizioni di particolare vantaggio».

BNL sostiene le imprese

A tal fine, BNL ha definito un’offerta di soluzioni per finanziamenti a condizioni competitive, concepite per gli investimenti in tecnologia innovativa che necessitano, per loro natura, di una fase iniziale di integrazione della tecnologia stessa nei processi produttivi delle aziende. BNL si propone di sostenere le imprese in questo delicato step, azzerando il tasso di interesse sui finanziamenti per i primi tre mesi della loro durata, fermo restando che le aziende potranno ovviamente anche beneficiare delle agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali previste per tali tipologie di investimenti.

«BNL – dichiara Alessandro Carnicelli, Direttore Regionale Corporate Piemonte-Liguria BNL Gruppo BNP Paribas - si pone come uno degli attori principali in un processo di coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali locali e delle aziende per accompagnare questa nuova rivoluzione industriale che è l’impresa 4.0, sostenendo quei processi virtuosi e sostenibili di innovazione che può consentire al nostro settore produttivo di consolidare ulteriormente le posizioni di leadership in Italia e all’estero. L’accordo di oggi va in questa direzione e siamo contenti che Unione Industriale di Torino sia un partner così attento ed attivo».