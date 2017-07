La chiavetta USB che trasforma il PC in una postazione di lavoro (quando sei in viaggio)

MILANO - Ha le dimensioni di una chiavetta USB ma, una volta inserita nel PC, riproduce il proprio desktop senza lasciare traccia e permette di navigare e comunicare in modo cifrato. In questo modo tutti i professionisti che estiscono dati sensibili possono viaggiare per lavoro o per divertimento e avere la certezza di poter affrontare un’emergenza lavorativa da remoto, con qualsiasi computer e sempre con la massima protezione dei dati.

Una chiave USB per lavorare dove vuoi

La rivoluzione si chiama Secure-K Personal Edition: il suo funzionamento è semplice: basta inserire la chiavetta nella porta USB di un qualsiasi personal computer e digitare il codice PIN (da 7 a 15 cifre) per sbloccare il dispositivo ed effettuare il boot per avviare il sistema operativo Secure-K OS. Secure-K Personal Edition è in grado di sfruttare qualsiasi Personal Computer esistente, anche non aggiornato o non rispondente agli ultimi standard in fatto di sicurezza, perché verrà utilizzato da Secure-K OS come semplice hardware di avvio, evitando qualsiasi interazione con il disco fisso e i software installati nel PC.

Mail cifrate

L’ambiente aziendale creato da Secure-K OS e l’ambiente presente nel computer sono reciprocamente isolati e Secure-K OS non lascia traccia di utilizzo nel PC (Zero Footprint). E grazie alla sua tecnologia, permette di effettuare la disconnessione immediata a caldo del dispositivo (Hot Unplug). Dal desktop è possibile accedere alla Secure Zone, una suite di software che includono un client e-mail che permette di inviare e ricevere email cifrate con la propria mailbox di uso quotidiano; chat audio e video cifrate per poter partecipare a meeting riservati anche da remoto; un browser per la navigazione internet completamente anonima. A questa suite si aggiunge una soluzione per effettuare in modo cifrato il sync & share e il back-up e ripristino dei dati. Si tratta di DigitalArx, una soluzione cloud attraverso cui i professionisti possono salvare, sincronizzare e condividere in modo semplice, affidabile e sicuro le proprie informazioni per accedervi da tutti i dispositivi desktop e mobili. DigitalArx funziona su PC, tablet e smartphone, personali e aziendali e si integra con i più diffusi sistemi operativi come iOS, Android, Windows, Linux e OSX.

Se qualcuno la ruba

In caso di furto o smarrimento le policy di sicurezza aziendale sono adeguatamente rispettate perché Secure-K Personal Edition dispone di: codice PIN (da 7 a 15 cifre) per sbloccare il dispositivo ed effettuare il boot; due livelli di sicurezza di tipo militare con una cifratura AES 256 bit per l’hardware e AES 512 bit per il software, non disattivabili dall’utente; tecnologia anti tamper per impedire il reverse engineering; cancellazione dei dati contenuti dopo 10 tentativi errati di sblocco tramite pin code.