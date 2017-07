Giffoni Film Festival, al via la rassegna per startup e innovazione ()

NAPOLI - Strategie per educare bambini e ragazzi all’Intelligenza Artificiale nel segno di Giffoni, focus sulle nuove frontiere della Content Industry per sostenere e lanciare startup e idee dei giovani, raccolta e analisi di Big Data che intercettino l’attualità dei nativi digitali. E ancora, realtà virtuale, animazione e videogame per l’avvio di una academy by Giffoni e workshop per i progetti della community di talenti under 30 del Dream Team destinati al mercato delle industrie creative e culturali.



Tornano gli appuntamenti sull’innovazione di Giffoni Innovation Hub: dal 14 al 22 luglio 2017 la creative agency promuove la terza edizione della rassegna Next Generation nell’ambito della 47esima edizione del Giffoni Experience.



«Incontri, laboratori e riflessioni - spiega Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub - che raccolgono in nove giorni tutte le attività su cui Giffoni investe nell’arco dell’intero anno con un solo obiettivo: educare e accompagnare i ragazzi nel percorso di realizzazione di sogni e ambizioni nei settori più innovativi delle industrie creative e culturali. Ogni evento di Next Generation è aperto al pubblico e realizzato attraverso la rete di relazioni nazionali e internazionali con istituzioni, atenei, startup, aziende che sostengono l’Hub nella sua missione e che parteciperanno attivamente alla rassegna».



Next Generation 2017 – Highlight del programma



Venerdì 14 luglio Round Table Industrie Creative e Culturali

Investitori e esperti insieme per delineare nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale del settore con un’attenzione particolare alla Content Industry. Durante l’evento saranno presentati: Giffoni Big Data, report di dati che fornisce un identikit delle giovani generazioni promosso da GIH, e Giffoni Business Case, ricerca che trasformerà Giffoni in un modello di business da studiare all’estero a cura del Lisa Lab dell’Università di Salerno e della George Washington University



Lunedì 17 luglio A Scuola di Startup Experience

Progetto realizzato in collaborazione con auLAB e dPixel: 100 studenti da tutta Italia presenteranno idee originali ai principali stakeholder italiani dell’innovazione e del venture capital

Martedì 18 luglio Round Table Intelligenza artificiale

Durante l’incontro sarà definito un modello operativo e sperimentale di attività educative e interattive per bambini e giovani all’insegna dell’A.I., un programma che fornisca linee guida per scienziati, ricercatori, imprenditori, semplici appassionati della materia. Parteciperanno innovatori, esperti di business management, investitori, istituzioni e docenti universitari



Giovedì 20 luglio Round Table Campania creativa e Innovativa

Focus sullo stato dell’innovazione in Campania e sul sistema produttivo regionale trasversalmente ai settori culturali e creativi tra startup, pmi e grandi aziende in grado di generare fatturato e occupazione giovanile



Venerdì 21 luglio Workshop Animation, VR & New Technologies for Kids Education

Videogame, animazione, realtà aumentata come strumento di educazione innovativa per l’infanzia. All’evento parteciperà CN Production, startup campana specializzata in prodotti audiovisivi educativi, che presenterà in anteprima la serie animata Skinny il delfino



Per tutta la durata della rassegn



Una selezione del Dream Team

La community di Giffoni Innovation Hub arrivata a quota 300 giovani creativi provenienti da 5 paesi del mondo – lavorerà a stretto contatto con startupper e protagonisti dell’innovazione per mettere a punto idee spendibili sul mercato, in particolare nell’ambito dell’Innovation Design for Kids in collaborazione con l’università Tech di Monterrey in Messico e l’acceleratore The Creative Plot di Lund in Svezia. Tra i progetti: Cinema Box, scatola magica contenente materiali per allenare la creatività e rafforzare la passione per il cinema dei ragazzi e Giffoni Edumotional, raccolta e catalogazione per tematiche dell’enorme materiale dell’archivio cinematografico di Giffoni al servizio delle scuole e delle famiglie. Tra i mentor dei workshop riservati al Dream Team: Simone Marino, responsabile Comunicazione e Marketing Sellalab, Alice Giacomelli, Ceo di Just Knock, Leonardo Valente, fondatore di Media Beats, Davide Pellegrini, esperto di innovazione e marketing digitale