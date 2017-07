Automotive, aperte le iscrizioni per la Motorvehicle University of Emilia-Romagna

MODENA – Sono ufficialmente aperti i bandi d’iscrizione per gli studenti italiani e dei Paesi appartenenti all’Unione Europea alle lauree magistrali internazionali e inter-ateneo promosse dall’associazione Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER) dedicate ai sei indirizzi di specializzazione in Advanced Powertrain, Advanced Motorcycle Engineering, Advanced Sportscar Manufacturing, High Performance Car Design, Racing Car Design e Advanced Automotive Electronic Engineering.

Laurea Magistrale in Advanced Automotive Engineering

Gli studenti universitari da tutta Europa hanno tempo fino al 28 luglio per compilare le domande di ammissione ai corsi di laurea e accedere alle successive fasi di selezione che, secondo le modalità descritte dai due bandi, designeranno i 150 talenti da tutto il mondo che andranno a comporre le prime classi della Motorvehicle University of Emilia-Romagna. Gli studenti italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti nei Paesi dell’Unione Europea che intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in Advanced Automotive Engineering dovranno presentare la domanda di ammissione entro il 28 luglio, ore 13.00, seguendo le indicazioni riportate dall’Università di Modena e Reggio-Emilia (UNIMORE) a questo link. La selezione dei candidati avverrà attraverso prova di ammissione che si terrà lunedì 4 settembre. I posti disponibili saranno 108 su 120 (i 12 posti restanti sono riservati agli studenti Extra-EU), ripartiti in base ai diversi curricula previsti dal corso: High Performance Car Design punta a formare ingegneri in grado di comprendere, impostare e progettare l’architettura «fredda» di veicoli stradali ad alte prestazioni, attraverso lo studio dei principali aspetti di disegno e progettazione. Il percorso di Advanced Powertrain, offerto sulle due sedi di Modena e di Bologna, si propone di formare ingegneri capaci di progettare e concorrere all’ingegnerizzazione dei sistemi di propulsione tradizionali e innovativi.

Racing Car Design

La specializzazione in Racing Car Design è incentrata sullo sviluppo dell’architettura «fredda» di vetture da corsa. Advanced Motorcycle Engineering punta a fornire una conoscenza approfondita dei vari aspetti legati alla progettazione ed allo sviluppo di un motoveicolo ad alto contenuto tecnologico, sia di serie sia dedicato alle competizioni. L’obiettivo dell'indirizzo Advanced Sportscar Manufacturing è invece quello di formare ingegneri in grado di pianificare, sviluppare, controllare e gestire sistemi di produzione in ambito automotive all'insegna dell'Industria 4.0.

Laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering

Gli studenti italiani e dell’Unione Europea interessati alla Laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering si potranno, invece, iscrivere sul portale dell'Università di Bologna (UNIBO), a questo link. Questa laurea magistrale intende formare esperti in progettazione e ingegnerizzazione dei più avanzati sistemi elettronici, informatici e di connettività in un ambiente automotive. I posti disponibili saranno 22 su 30 (gli 8 posti restati sono riservati a studenti Extra-EU) e per gli studenti c’è tempo fino al 28 luglio per iscriversi e accedere alla fase di selezione. Dopo la scadenza ultima per la presentazione delle domande, la Commissione esaminerà i documenti di candidatura al fine di verificare i requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. I candidati selezionati saranno poi ammessi alla fase ultima di colloqui individuali che si svolgerà nelle giornate tra il 4 e il 9 settembre. L’ammissione alla graduatoria è subordinata alla positiva valutazione della documentazione presentata e all’esito del colloquio.

Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alle Lauree Magistrali in Advanced Automotive Engineering e Advanced Automotive Electronic Engineering è necessario essere in possesso di una laurea di durata triennale che abbia fornito adeguate competenze nelle aree di Ingegneria e delle materie tecnico/scientifiche di base (Matematica, Informatica, Statistica, Chimica e Fisica). Occorre inoltre aver ottenuto un voto di Laurea maggiore o uguale a 95/110 (o equivalente per i candidati non Italiani), e possedere una conoscenza della lingua inglese di livello adeguato per utilizzare testi di settore e seguire le lezioni e i seminari in questa lingua, equivalente o superiore al livello B2 del quadro comune europeo.