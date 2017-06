InsurTech Garage, la call per startup del mondo assicurativo

MILANO - Si apre oggi la call di co-innovazione dedicata a startup del mondo assicurativo che unisce per la prima volta mercato, capitali e tecnologia. InsurTech Garage è promossa da Reale Group, primario Gruppo assicurativo presente in Italia, Spagna e Cile, Cisco, leader tecnologico mondiale in collaborazione con dpixel, venture capital advisor e Barcamper Ventures, fondo di investimento di Primomiglio SGR. Obiettivo del progetto: innovare servizi, prodotti ma anche processi aziendali e modelli di business nel mondo assicurativo.

Insurtech Garage

«Insurtech Garage è un’iniziativa che sposa la nostra visione per l’innovazione, basata sulla collaborazione fra gli attori dell’ecosistema, per mettere insieme idee, competenze e piattaforme che accelerino lo sviluppo di nuove realtà e il loro accesso al mercato - commenta Enrico Mercadante, Responsabile per le architetture, l’innovazione e la digital transformation di Cisco Italia -. Crediamo fermamente che la co-innovazione sia un approccio assolutamente vincente, infatti ne abbiamo fatto uno dei pilastri delle nostre strategie di crescita. Questo nuovo passo va nel solco delle iniziative già lanciate a supporto dell’ecosistema di innovazione italiano, che stiamo portando avanti nel quadro del nostro piano di investimenti Digitaliani. La contaminazione positiva tra aziende in cerca di innovazione e innovatori in molti casi si è già trasformata in progetti concreti, che stanno accelerando opportunità di trasformazione e di business per tutti i protagonisti».

Nuovi modelli per il mondo assicurativo

Un progetto ambizioso di co-innovazione che vede tre partner chiave mettere a disposizione capitali, know how e mercato per accelerare la crescita delle aziende innovative del settore. I team selezionati avranno la possibilità di essere introdotti nel processo di selezione e investimento del fondo Barcamper Ventures e di instaurare partnership per validare la tecnologia con Cisco e testare la soluzione con Reale Mutua. Focalizzato sul settore insurance tech il programma avrà come obiettivo quello di individuare startup a livello internazionale operanti nel settore assicurativo e bancario in grado di progettare nuovi modelli di offerta e un nuovo approccio al cliente per offrire al mondo assicurativo nuove soluzioni anche su mercati alternativi.

«L’innovazione rappresenta una delle priorità strategiche di Reale Group necessaria per affrontare le sfide future e fornire nei prossimi anni risposte adeguate all’evoluzione dei bisogni e alle aspettative della clientela - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per collaborare con start up in grado di individuare soluzioni e tecnologie che possano contribuire alla trasformazione in chiave digitale dei principali processi e attività aziendali, generando valore e garantendo nel lungo periodo competitività al Gruppo».

Il percorso

Il percorso è strutturato in tre fasi: la prima fase una «call4ideas», durante la quale startup a qualsiasi livello di sviluppo potranno candidarsi; una seconda fase «scouting days» dove i team pre-selezionati si presenteranno a Reale Group, Cisco, Barcamper Ventures e dpixel. Una terza fase dove le realtà selezionate verranno affiancate da esperti e I mentor di dpixel per preparare l’evento finale «pitching day». Sarà in quest’ultimo evento che si deciderà come procedere: team pronti per poter testare il go to market, team che potranno beneficiare del percorso di accelerazione Barcamper Garage, team con i quali avviare il processo di investimento.

Come partecipare

«Il mercato assicurativo globale sta attraversando un cambiamento senza precedenti, per questo siamo molto interessati all’insurtech - ha dichiarato Gianluca Dettori, Presidente di Primomiglio SGR e Partner di Barcamper Ventures. - Le principali compagnie di assicurazione cercano nuovi servizi per connettersi con i clienti e esplorare il potenziale delle nuove tecnologie disruptive. Nuove abitudini dei consumatori e la capacità di raccogliere ed elaborare grandi masse di informazione apre nuove prospettive al business assicurativo e lo spazio a nuove player per raccogliere la sfida della trasformazione di questo settore». La selezione è rivolta a startup operanti nei settori: data & analytics intelligence, blockchain, financial services, predictive intelligence, connected self, enterprise software, artificial intelligence, fraud detection, cyber security. La call resta aperta fino a settembre e sarà possibile candidarsi tramite la piattaforma FS6 e il sito di dpixel.