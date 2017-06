Codemotion Kids!, due Open Day per avvicinare i bimbi alla tecnologia

ROMA - Due giornate ‘aperte’ per sensibilizzare genitori e bambini sull’importanza dello studio della robotica, della tecnologia, delle materie STEM e del pensiero computazionale. Tematiche sempre più importanti ed attuali, tanto da esser state scelte addirittura come traccia per lo sviluppo dei temi della prima prova di italiano per i maturandi di questo anno. Segno questo che ci fa capire come tecnologia e digitale stiano permeando e cambiando sempre più le nostre vite. Da qui l’importanza della formazione, su cui l’Italia, purtroppo, ha ancora un gap a livello scolastico piuttosto incolmato.

Open Day Codemotion Kids!

Ed è proprio per colmare questo gap di formazione e di competenze che Codemotion Kids!, la scuola di tecnologia per bambini, ha deciso di presentare il programma delle attività didattiche 2017/2018 attraverso due Open Day, nelle sedi di Roma e Milano, rispettivamente il 24 giugno e il 7 luglio. Novità di quest'anno, le lezioni dimostrative grazie alle quali gli aspiranti innovatori avranno l’opportunità di mettere le «mani in pasta», sperimentando una vera lezione di tecnologia a spasso fra programmazione, robotica, elettronica e design. Mentre i ragazzi saranno impegnati a sperimentare, lo staff resterà a disposizione per fare quattro chiacchiere sul metodo didattico, sui corsi in calendario e sulle promozioni che sono riservate a chi partecipa all’Open Day.

Gli appuntamenti

A Roma, l’Open Day Codemotion Kids! si terrà il 24 Giugno a partire dalle ore 10.00 in via Marsala 29H (presso LUISS ENLABS). Per saperne di più e prenotare la Demo Lesson cliccare qui.

A Milano, l’Open Day Codemotion Kids! si terrà il 7 Luglio a partire dalle ore 15.00 in via Santa Marta 18 (presso il SIAM). Per saperne di più e prenotare la Demo Lesson cliccare qui.

L’offerta formativa

Dedicate a bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, le attività didattiche di Codemotion Kids! riprenderanno a partire da ottobre con i Percorsi Annuali di Tecnologia divisi per fasce d’età (Pianeta, Stella e Galassia). Nel corso di 24 lezioni, i piccoli partecipanti potranno realizzare un viaggio nell’universo della Tecnologia esplorando in maniera approfondita coding, robotica, elettronica, design, tinkering e making in modo appassionante e divertente, anche grazie ad un metodo didattico innovativo basato sul Creative Learning ed alla professionalità di coach (docenti) esperti in educazione e tecnologia. Assoluta novità, al momento per la sola sede di Roma, gli Ada Labs, laboratori tecnologici al femminile per avvicinare le ragazze al digitale e alla tecnologia in un ambiente armonico ed abbattere così i pregiudizi che le vedono inadeguate negli ambiti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).