Lo studio a distanza è la formazione del futuro

TORINO - Vi siete mai chiesti come evolverà il mondo dello studio in futuro, grazie alle connessioni e ai dispositivi mobili sempre più potenti? Negli ultimi anni, il trend di crescita dei percorsi professionali a distanza è evidente. Con il mutare delle professioni e grazie alle nuove tecnologie a disposizione, sono tantissime le persone che decidono di intraprendere un percorso di studi FAD, sia con l’obiettivo di entrare nel mondo del lavoro che per qualificarsi in ottica di un cambio di professione.

I vantaggi di un corso a distanza

Secondo un recente studio dell’Harvard Business Review, l’87% delle persone che hanno seguito un corso di formazione a distanza ha avuto benefici diretti in campo lavorativo: dalla ricerca di un nuovo posto al miglioramento delle proprie condizioni contrattuali. Non è quindi un caso se questo tipo di offerta formativa è diventata, con il passare del tempo, molto popolare sia tra gli istituti che offrono formazione professionale sia tra le facoltà universitarie. Sono oltre 17.000 infatti gli studenti italiani che nel primo trimestre del 2017 hanno scelto questa soluzione per proseguire la loro carriera scolastica. Il profilo dell’utente medio è quello del lavoratore che desidera aggiornarsi senza dover in qualche modo rinunciare ai propri impegni, soprattutto a quelli familiari.

L’ottimizzazione a distanza

Seguire un corso di studi a distanza permette infatti di ottimizzare i tempi: non ci sono orari fissi né sono necessari spostamenti fisici. È poi possibile iscriversi a qualsiasi età e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Per capire cosa significhi studiare con la formazione a distanza abbiamo approfondito il tema con il Centro Europeo di Formazione, azienda leader in Italia nel settore della FAD. Seguire un corso basato sulla FAD è molto semplice. Tutto il processo, dall’iscrizione al termine agli esami, avviene a distanza utilizzando grazie al telefono, Skype, le email e le piattaforme online che consentono di studiare ed effettuare esercitazioni. Il materiale didattico viene spedito anche in forma cartacea, in modo che ogni studente possa scegliere il supporto che preferisce.

Didattica interattiva

Il Centro Europeo di Formazione, ha poi sviluppato un vero e proprio sistema di Social Learning che consiste in materiali didattici di alta qualità, appositamente studiati per questa particolare offerta formativa. Attraverso lo sfogliabile interattivo, vengono valorizzati e amplificati i processi di apprendimento, la fruibilità delle informazioni e l’esperienza d’uso. Grazie al sistema di filtri per l’uso di note, ogni studente può inserire commenti e quesiti in qualsiasi punto sfogliabile e, a sua discrezione, condividerli con la community di corsisti: in questo modo si attiva un sistema di condivisione delle conoscenze e si crea una rete di partecipazione attiva come in un’aula, benché virtuale. I commenti e le risposte degli allievi, inoltre, possono essere votati dalla community: coloro che ottengono i risultati migliori vengono omaggiati attraverso un badge personalizzato, condivisibile sulla piattaforma ma anche su Facebook. Le esercitazioni sono ideate sotto forma di quiz e vengono aggiornate costantemente da un team di esperti, in modo da fornire sempre nuovi spunti e nozioni agli studenti. In questo modo, ogni allievo potrà effettivamente verificare quanto appreso attraverso un sistema di autovalutazione. Infine, non meno importante, è il lavoro della squadra di docenti e tutor che supportano quotidianamente gli studenti, rispondendo a commenti e domande. La rivoluzione formativa è in atto e sta procedendo svelta verso nuovi orizzonti, in grado di supportare concretamente le richieste del mondo lavorativo.