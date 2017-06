AirBnb annuncia un fondo da 5 milioni per progetti innovativi

MILANO - Un fondo di 5 milioni di euro per progetti innovativi che aiutino a preservare e incoraggiare lo sviluppo delle tradizioni e delle peculiarità locali che rendono le comunità uniche. E’ il Community Tours Programme, lanciato da AirBnb, disponibile a organizzazioni - incluse organizzazioni benefiche, organizzazioni non a scopo di lucro e comunità e gruppi locali - che richiedono supporto finanziario per lo sviluppo di progetti innovativi locali.

Il fondo di AirBnb per le startup

Di fatto quello di AirBnb è un mercato che ha ricadute piuttosto positive sul territorio e promette di averne sempre di più: quando i guest viaggiano con Airbnb, gli host locali trattengono il 97% della quota di soggiorno e più della metà delle transazioni dei guest avvengono nelle comunità dove soggiornano, i luoghi che i residenti chiamano ‘casa’. Nel 2016 il guadagno medio di un host per una media di 27 notti all’anno è stato di ben 2400 euro. Il colosso degli affitti brevi, infatti, stima che entro il 2020, circa 24 milioni di soggiorni avverranno tra host e guest di nazioni d’Europa diverse e che viaggiare attraverso AirBnb genererà un impatto positivo di 340 miliardi di euro, occupando ben 1 milione di persone.

«In Europa più che in ogni altro luogo nel mondo, le persone passano più tempo insieme grazie ad Airbnb - ha affermato Chris Lehane, Global Head of Public Policy and Public Affairs di Airbnb -. È una forma di turismo sostenibile che assicura che i benefici creati rimangano in Europa e possano essere goduti da molti all’interno della comunità, non mantenuti nelle mani di pochi».

Come partecipare

Il fondo di 5 milioni di euro lanciato da AirBnb ha l’obiettivo di sostenere i progetti innovativi che abbiano come core business la valorizzazione del territorio e delle comunità. I progetti devono essere situati negli Stati dell’Unione Europea, mentre i candidati dovranno avere tutte le documentazioni, registrazioni e licenze per garantire che i propri progetti possano procedere secondo le norme locali e nazionali. Il primo round di application scade il 4 agosto. Qui per tutti i dettagli.