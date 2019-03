Norvegia, nave da crociera in avaria: in corso lʼevacuazione di 1.300 passeggeri

OSLO - Prosegue l'evacuazione della nave da crociera in panne al largo delle coste norvegesi mentre è in corso una tempesta con forti venti e onde sino a otto metri. A metà pomeriggio erano stati portati via dagli elicotteri oltre cento persone su un totale di 1300 a bordo. La tempesta dovrebbe proseguire per tutta la notte.

Le autorità norvegesi hanno avviato oggi l'evacuazione in elicottero di circa 1300 passeggeri da una nave da crociera, in panne al largo della costa norvegese. Nessun infortunio è stato segnalato in questa fase.

«La nave da crociera Viking Sky ha lanciato un SOS, problemi al motore in caso di maltempo», aveva annunciato il Southern Relief Centre of Norway su Twitter citato da Le Figaro.

«La barca ha solo un motore acceso e i venti sono piuttosto forti. Quindi preferiamo che le persone siano a terra piuttosto che a bordo della nave «, ha detto il capo della polizia Tor Andre Franck . «Ci vorrà del tempo per evacuare tutti», ha aggiunto.

Norvegia: crociera in avaria, 1300 persone da evacuare (ANSA)

L'incidente si è verificato a circa 2,5 miglia nautiche dalla zona di Møre og Romsdal (Norvegia occidentale), una regione in cui si sono verificati diversi naufragi. «È pericoloso incontrare problemi al motore in queste acque che nascondono molte barriere coralline», ha detto Tor Andre Franck, aggiungendo che le onde erano alte circa 8 metri .