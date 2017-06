LONDRA - La regina Elisabetta II ha 'battuto sul tempo' la premier britannica Theresa May ed è arrivata in ospedale per incontrare alcune delle vittime del devastante incendio alla Grenfell Tower a Londra, che ha provocato almeno trenta vittime accertate, secondo l'ultimo bilancio. La regina è giunta al Westway Community Centre, ha salutato e ringraziato i volontari e gli operatori dei servizi di emergenza, per poi fare visita ai feriti.