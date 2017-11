Psicosi terrorismo a Londra, gente in fuga dalla metro di Oxford Circus

LONDRA - La stazione metro di Oxford Circus a Londra è stata evacuata e chiusa in seguito a un incidente terroristico: a confermarlo via Twitter è la polizia metropolitana londinese, secondo la quale al momento non ci sono vittime. L'invito per le persone nell'area delle celebre via dello shopping Oxford Street è di rimanere all'interno degli edifici. Intanto i tabloid riferiscono di testimonianze di spari uditi. Nei video girati dalle persone sul posto si vedono decine di passeggeri in fuga precipitosa dalla stazione, e le luci delle ambulanze che passano. Qualcuno ha riferito di agenti con pistole alla mano che sono corsi tra i negozi in una delle zone di shopping più frequentate nel centro di Londra, presa d'assalto oggi per il Black Friday.