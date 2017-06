Attacco Londra, Trump lancia l'ultimatum all'Isis: questa carneficina deve finire

ROMA - Dopo una serie di tweet al veleno conto il sindaco di Londra Sadiq Khan, accusato di non prendere abbastanza sul serio la minaccia terroristica all'indomani dell'attacco al London Bridge, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di proteggere il popolo americano. "L'America invia i nostri pensieri, le nostre preghiere e la nostra profonda simpatia alle vittime di questo maledetto massacro e rinnoviamo la nostra soluzione, più forte di prima, per proteggere gli Stati Uniti e i loro alleati contro un nemico vile che ha dichiarato guerra contro vite innocenti da troppo tempo. Questa carneficina deve finire, questa carneficina finirà». "In quanto presidente, farò ciò che è necessario per evitare che questa minaccia si diffonda fino alle nostre coste e lavoro ogni singolo giorno per tutelare la sicurezza e la tranquillità del nostro paese, delle nostre comunità, della nostra gente".