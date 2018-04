Paura sul volo New York-Dallas

DALLAS - Un grave guasto al motore, che ha mandato in frantumi il finestrino dell’aereo e ha provocato la morte di un passeggero. È quello che è successo ieri a un Boeing 737 della compagnia americana Southwest Airlines, poco dopo il decollo da New York alla volta di Dallas. Lo hanno annunciato le autorità degli Stati Uniti.

E’ la prima volta in nove anni che c’è una vittima su un volo commerciale americano. Nel febbraio 2009, un Bombardier della compagnia Colgan Air che collegava New York alla piccola città di Buffalo si schiantò e provocò la morte di tutti i 49 passeggeri a bordo.