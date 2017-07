Mauritius, pilota italiano dell'Air Seychelles evita collisione tra due aerei di linea

MAURITIUS - Avrebbe potuto essere una tragedia immane. Invece, l'abilità di un pilota italiano ha evitato la catastrofe. Roberto Vallicelli, pilota dell'Air Seychelles, ha scongiurato venerdì scorso una collisione in volo tra un Airbus A380 della Emirates, il colosso dei cieli come viene chiamato, con 615 persone a bordo e un A330 con 277 passeggeri. Tutto è iniziato quando l'A380, decollato da Dubai alla volta delle Mauritius è stato autorizzato a scendere ad una quota di 38.000 piedi (11.500 metri) dai controllori del traffico aereo mentre si stava avvicinando all'Oceano Indiano. Contemporaneamente un A330 della Air Seychelles, con ai comandi Vallicelli, riferisce il britannico Daily Telegraph, decollato dalle Mauritius stava viaggiando in direzione opposta. I piloti dell'A380 hanno per errore impostato una quota inferiore a quella autorizzata di 38.000 piedi, 2.000 in meno (10.900 metri), la stessa dell volo Air Seychelles. Quando il sistema automatico di allarme ha iniziato a segnalare il pericolo di collisione, Vallicelli ai comandi del più piccolo A330 è riuscito ad effettuare una decisa virata a destra ed evitare lo scontro in volo. Alla fine i due jet sono passati alla medesima quota ad una distanza di soli 14 km, un nulla quando si viaggia intorno ai 900 km/h.