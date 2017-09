Corea del Nord, nuovo missile sorvola il Giappone. Tokyo: Kim ha in mente Guam

TOKYO - Una popolazione che ha vissuto quasi nella sua totalità una vita in pace e che, all'improvviso, si ritrova catapultata in clima di guerra da messaggi di allerta che ordinano di trovare immediatamente rifugio: i giapponesi hanno avuto oggi un nuovo, brusco risveglio, quando per la seconda volta in un mese un missile intermedio nordcoreano ha attraversato il cielo nipponico. Il missile lanciato da una struttura vicino a Pyongyang ha sorvolato per due minuti l'Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali che compongono l'Arcipelago, dalle 7.04 alle 7.06 locali. Il portavoce del governo di Tokyo, Yoshihide Suga ha precisato che non sono stati lanciati missili intercettori, perché la traiettoria del missile «non indicava un rischio» per il territorio giapponese. Il proiettile è caduto nel Pacifico nordorientale a circa 2mila km dalla costa di Hokkaido. «Alle prime verifiche, non sono segnalati danni», ha chiarito Suga. Una popolazione che ha vissuto quasi nella sua totalità una vita in pace e che, all'improvviso, si ritrova catapultata in clima di guerra da messaggi di allerta che ordinano di trovare immediatamente rifugio: i giapponesi hanno avuto oggi un nuovo, brusco risveglio, quando per la seconda volta in un mese un missile intermedio nordcoreano ha attraversato il cielo nipponico.

Il lancio

Il missile lanciato da una struttura vicino a Pyongyang ha sorvolato per due minuti l'Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali che compongono l'Arcipelago, dalle 7.04 alle 7.06 locali. Il portavoce del governo di Tokyo, Yoshihide Suga ha precisato che non sono stati lanciati missili intercettori, perché la traiettoria del missile «non indicava un rischio» per il territorio giapponese. Il proiettile è caduto nel Pacifico nordorientale a circa 2mila km dalla costa di Hokkaido. «Alle prime verifiche, non sono segnalati danni», ha chiarito Suga.

Paura

«Non posso dire che siamo abituati. Pensate, un missile ha sorvolato proprio la nostra città. Non è per niente rassicurante», ha commentato all'agenzia di stampa France Prese Yoshihiro Saito, che lavora nella piccola città di pescatori di Erimo, sull'Hokkaido. Il missile si è inabissato nel Pacifico, a circa 2mila km dalla costa di Hokkaido. Saito, un pescatore a sua volta, ha sottolineato che lungo la traiettoria del missile si trovavano anche pescherecci con a bordo i suoi colleghi. Un responsabile alla pesca di Kushiro, un'importante città dell'Hokkaido, ha sottolineato l'impossibilità di mettere al sicuro i colleghi che sono al largo. "Fa davvero paura. Il governo ci dice di precipitarci in edifici solidi, ma non possiamo farlo rapidamente, impossibile avvertire i colleghi al largo in tempi rapidi", spiega Yoichi Takahashi all'Afp. Anche per chi lavora sulla terraferma, tuttavia, non è facile seguire le indicazioni del governo. «Ci dicono di ripararci in un edificio o in un sotterraneo, ma qui non ne ho. Non posso fare altro che non far nulla», sottolinea Isamu Oya, un ristoratori di sushi di Erimo. Emerge tuttavia anche un altro sentimento, quello della rassegnazione. E' un modo tipico di reagire dei giapponesi, che usano a profusione una formula - «shikata ga nai» - il cui significato è «non c'è niente da fare» che continuare come se nulla fosse. «Aver paura? Sì, ma non serve a nulla» spiega Oya. Saito dal canto suo rivela che, per quanto il missile sia al centro delle conversazioni odierne tra i suoi colleghi, «nessuno realmente ha parlato di fermare il lavoro o sospendere le operazioni».

Condanna comunità internazionale

Immediata la condanna della comunità internazionale. "La Cina si oppone alla violazione, da parte della Repubblica popolare democratica di Corea, della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e al suo uso di tecnologia di missili balistici per attività di lancio», ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, durante un briefing con la stampa. Anche la Russia ha condannato il gesto «fermamente» e l'Ue l'ha definito una «oltraggiosa provocazione». Il ministro della Difesa giapponese Itsunori Onodera ha dichiarato che la Corea, con il lancio di oggi, aveva «in mente Guam».