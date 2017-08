Marsiglia, furgone si lancia contro due fermate del bus: morta una donna

MARSIGLIA - La Francia di nuovo sotto shock per quello che subito si credeva essere l'ennesimo attacco terroristico. Un uomo la lanciato la sua auto contro due fermate d’autobus a Marsiglia, uccidendo una donna e ferendone un'altra. L’utilitaria, una Renault Master bianca, si è schiantata contro la pensilina di una fermata d’autobus nel quartiere di Croix-Rouge poco dopo le 9 di questa mattina, ferendo una ragazza di 29 anni alle gambe. Qualche minuto dopo, il conducente ha lanciato il van contro una pensilina nel quartiere de La Valentine, uccidendo una donna di 42 anni. Il conducente è stato poi fermato nella zona del vecchio porto della città del Midi francese. L’uomo, un francese di 35 anni, è stato rintracciato grazie al numero di targa dell’auto, raccolto da un testimone. Il veicolo è stato rubato stamani.

La polizia ha invitato su Twitter la popolazione a evitare l’area per non interferire con le operazioni e a tenersi lontane dalla zona del porto. Il 35enne era già noto alla polizia per reati comuni come furto, spaccio e detenzione illegale di armi, e secondo una fonte vicina all’inchiesta avrebbe avuto anche disturbi psichiatrici.

Nulla al momento fa supporre che si sta trattato di un atto di terrorismo, anche se il modus operandi ricorda da vicino la strage sulle Ramblas di Barcellona avvenuta giovedì scorso. L'uomo è stato fermato dalla polizia che lo ha interrogato e non è schedato 'S' (sospetto radicalizzato).