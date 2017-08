Attacco a Barcellona, tra i feriti almeno 3 italiani, uno in pericolo di vita

BARCELLONA - «All'ambasciata italiana in Spagna risulta finora che tre connazionali sono rimasti feriti nell'attentato a Barcellona». Lo ha detto a Radio Rai 1 l'ambasciatore a Madrid Stefano Sannino. Crescono i timori per la vita di un uomo italiano rimasto coinvolto nell'attacco di Barcellona, dove ieri una furgone sulla Rambla ha falciato la folla uccidendo 13 persone e ferendone 100, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale del decesso.

26 francesi feriti

Ventisei cittadini francesi risultano tra i feriti, oltre cento, dell'attacco terroristico di ieri pomeriggio a Barcellona. Lo ha indicato il ministero degli Esteri di Parigi, che ha chiarito che undici di loro sono in gravi condizioni. Oggi il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, visiterà Barcellona.

Tre tedeschi e un belga tra le vittime

La polizia di Barcellona ha confermato che ci sono tre cittadini tedeschi e uno belga tra le tredici vittime accertate per l'attacco terroristico di ieri pomeriggio sulle Ramblas. Lo riferiscono gli organi di informazione spagnoli. Secondo il quotidiano El Mundo, sono già stati effettuati gli esami autoptici sui corpi delle tredici persone finora decedute. Sono stati prelevati anche campioni di dna e presto saranno effettuati gli esami delle arcate dentarie.