Barcellona, furgone sulla folla: diversi feriti

BARCELLONA - Un furgone ha investito numerose persone nella Rambla di Barcellona: lo ha reso noto la polizia catalana, parlando anche di diversi feriti. Secondo quanto riferisce la televisione catalana Tv3, la polizia ha già cordonato la zona e ordinato la chiusura delle stazioni della metropolitana della vicina Plaça Catalunya. Non è chiaro quante persone si trovassero a bordo del furgone, ma sempre stando a Tv3 almeno uno degli occupanti si sarebbe dato alla fuga. Il furgone, di colore bianco, si sarebbe schiantato su uno dei chioschi che si trovano sul marciapiede che separa le corsie della Rambla destinate alle auto.

Vittime

La polizia di Barcellona non ha reso noto alcun bilancio ufficiale delle vittime del furgone che ha investito la folla nella Rambla della capitale catalana, ma fonti «non ufficiali» citate dalla televisione catalana Tv3 parlano di almeno due morti e decine di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Secondo altre fonti della polizia citate da Tv3 due persone armate si sarebbero rifugiate in un ristorante della Rambla e avrebbero in mano degli ostaggi.

Autori asserragliati in un bar

I presunti autori dell'attentato sulla Rambla di Barcellona, dove un furgone si è lanciato sulla folla, si sarebbero asserragliati in un bar della zona: è quanto pubblica il quotidiano spagnolo El Periodico, precisando che uno dei terroristi avrebbe un'arma. Quanto al bilancio delle vittime, fonti della polizia parlano di un morto e una ventina di feriti.