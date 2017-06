Londra, uomo armato di coltello. Per BBC non è terrorismo

LONDRA - Ancora momenti di paura nella capitale inglese. Un uomo armato di coltello che si trovava davanti a Westminster è stato visto e immobilizzato dalla polizia locale. Per fortuna nessuno è rimasto e ferito e, secondo le dichiarazioni della BBC, non si tratta di terrorismo.

Misure preventive

Nonostante sia cessato l’allarme e nessuno si sia fatto male, a seguito dei recenti attentanti, l’evento ha richiesto la chiusura di tutti gli ingressi al palazzo che ospita il Parlamento. La BBC, d’altro canto ha prontamente riferito la notizia, smentendo qualsiasi ipotesi legata al terrorismo. Le forze armate non hanno neppure dovuto utilizzare pallottole per sparare all’uomo.

La ricostruzione dell’episodio

Intorno alle ore 11.10 locali, un uomo di colore che si trovava all’ingresso della St Stephen's Gate è stato visto con un coltello in mano. Sono state diverse le persone che hanno cominciato a urlare dalla paura, avvisando dell’avvistamenti di una persona armata. Poco dopo le forze armate della zona hanno bloccato il malvivente. Gli agenti di Scotland Yard hanno colpito il presunto terrorista con una scarica elettrica sparata con un taser.

Identikit del terrorista

Pare non si trattasse di un terrorista. Quello che però si sa fino ad ora è si tratta di un uomo con la barba, vestito con pantaloni neri e felpa grigia che teneva tra le sue mani un coltello. Quali fossero le sue reali intenzioni ancora non ci è dato di sapere. Pare però che Westminster non sia poi un luogo così fortunato considerando che è stato recentemente già teatro di un attacco terroristico e di un tentativo di attacco abilmente bloccato da Scotland Yard.

Zona sorvegliata

Nonostante i precedenti, i cittadini dovrebbero comunque sentirsi tranquilli, perché la zona è estremamente sorvegliata proprio a causa di recenti attacchi terroristici. Senza considerare che in serata si terrà una manifestazione di protesta contro il governo Theresa May in seguito alla tragedia dei giorni scorsi avvenuta alla Grenfell Tower. Tutti auspicano in una serata tranquilla.