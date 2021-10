Le migliori soluzioni di pagamento POS per punti vendita

Le piccole attività commerciali a conduzione familiare, i punti vendita di piccole e medie dimensioni, i professionisti e gli artigiani rappresentano quella fetta di mercato che necessita di soluzioni tecnologiche economiche, che si adattano alle loro esigenze più modeste rispetto a quelle delle grandi attività.

Per rispettare la normativa attualmente in vigore, tutti i punti vendita di piccole dimensioni necessitano di un POS, un sistema di pagamento elettronico che permette di accettare il pagamento con la carta.

Tra le opzioni, come le soluzioni di pagamento POS Nexi, che è possibile scegliere per il proprio punto vendita, secondo gli esperti è consigliato orientare la scelta d’acquisto verso il POS mobile, che rappresenta una valida e semplice alternativa ai servizi delle banche. Vediamo in questo articolo quali sono le principali tipologie di POS utilizzati dalla maggior parte dei punti vendita in Italia.

Tipologie di POS adatte ai punti vendita

Il POS è un dispositivo elettronico che permette di accettare i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e carte prepagate. Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, tutti gli esercenti, i commercianti e i liberi professionisti sono obbligati a essere in possesso di un POS, così da poter accettare qualsiasi tipo di pagamento elettronico.

L’obbligatorietà di avere un POS nella sede di lavoro è volta a ridurre la diffusione di denaro in contante e a garantire una corretta tracciabilità di ogni singola transazione. Ecco quali sono le principali tipologie di POS e quali di queste sono ritenute più adatte ad un punto vendita di piccole o medie dimensioni, con un volume di affari contenuto.

POS tradizionale o mobile

In commercio, è possibile distinguere due principali categorie di POS: quelli tradizionali e i POS mobile.

I POS tradizionali sono dei dispositivi elettronici connessi alla rete telefonica e necessitano di una connessione alla rete internet per poter funzionare. A loro volta, questi si suddividono in POS fissi, e quindi connessi direttamente con il cavo ethernet, o POS wireless.

I sistemi tradizionali sono disponibili anche in una versione più tecnologia, con SIM Card, e sfruttano la tecnologia GSM/GPRS per la trasmissione dei dati durante la transizione del denaro. Ad oggi, i POS tradizionali sono ancora diffusi, tuttavia, la maggior parte delle persone hanno scelto di cambiare la tipologia di POS nel corso del 2020 oppure effettueranno a breve il cambiamento con dei dispositivi più smart.

POS mobile

I Mobile POS sono molto utilizzati all’interno dei punti vendita e stanno lentamente soppiantando i POS di stampo tradizionale. Questi dispositivi, infatti, non devono collegarsi alla rete telefonica per funzionare, è sufficiente collegarli allo smartphone e scaricare l’apposita applicazione resa disponibile dall’azienda.

I Mobile POS non necessitano di un abbonamento telefonico per funzionare ma sfruttano l’abbonamento già presente sullo smartphone, senza costi fissi aggiuntivi. Nella maggior parte dei casi, non è previsto alcun canone mensile ma solo il pagamento di una percentuale su ogni transazione effettuata.

SmartPOS: più innovazione e tecnologia a un costo ridotto

L’ultima frontiera dei dispositivi di pagamento elettronici offre sul mercato una versione più innovativa del mobile POS, denominata Smart POS, perfetta per i punti vendita che necessitano di soluzioni innovative, flessibili e con un risparmio garantito.

I POS intelligenti offrono una serie di servizi ai punti vendita, liberi professionisti e lavoratori autonomi, come quello dedicato alla cassa e la versione tascabile da portare ovunque, che permette di ricevere i pagamenti in qualsiasi luogo.

Questi dispositivi permettono di accedere a tante funzionalità da installare sullo schermo e sono integrate di componenti hardware molto importanti, come la fotocamera e la tastiera. Funzionano tramite WiFi, connessione 3G e 4G.