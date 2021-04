Nuova Nissan Quashqai: l’evoluzione Nissan dal design alla sicurezza

Una terza generazione più definita e moderna, che coniuga il meglio dei passati modelli di Nissan Qashqai e aggiunge nuova tecnologia, connettività e motorizzazione hybrid. Lasciarsi stregare dalla nuova Nissan è quasi inevitabile, sapete perché? Andiamo a scoprire insieme tutte le novità del modello e la Premiere Edition in edizione limitata.

Pronti per il tour? Accendiamo i motori.

Design e interni

Il design rimane inconfondibile, ma le linee sono cambiate in questa nuova Qashqai. Le linee diventano nette e affilate, rendendo il veicolo ancora più imponente e di figura. Rimane l’iconica griglia V-Motion e il tetto sospeso 8e panoramico), ma la linea di cintura è più marcata grazie anche alla presenza di una novità per il modello: cerchi in lega da 20 pollici mai installati prima.

La griglia V-Motion è più grande e satinata e, con dei piccoli faretti Full LED e le prese d’aria sotto i fari, rendono la terza generazione di Qashqai ancora più prepotente e incisiva. Una sola linea disegna la parte frontale e unisce l’anteriore con il posteriore, per un’immagine più pulita e schietta che si incornicia perfettamente anche con i nuovi fari posteriori a ottica graduata che concedono un effetto di illuminazione 3D.

Se questo non dovesse bastare i colori disponibili per personalizzarla e farla vostra sono ben 11 con 5 combinazioni bicolore per ben 16 varianti. Per non parlare degli interni, eleganti, pratici, ergonomici e di qualità che sfruttano lo spazio al massimo. Per realizzare la copertura dei sedili l’attenzione è altissima, per non parlare poi dell’esclusiva funzione massaggiante a tre modalità negli allestimenti top di gamma.

Comfort, connettività e assistenza

Nuova Qashqai è leader anche nel comfort: cerca di dare il miglior controllo possibile su strada aumentando la visibilità in tutte le direzione. Per centrare l’obiettivo ci sono infatti state alcune modifiche, ampliando l’angolo di apertura del parabrezza, fissando i retrovisori esterni alla portiera e rendendo più sottile il montante per minimizzare i punti ciechi.

La connettività a bordo poi sfrutta le migliori tecnologie, che si riversano anche su un’assistenza alla guida ottimale. L’app NissanConnect Services è poi disponibile per gestire e monitorare il veicolo da remoto: gestire a distanza clacson, luci, apertura e chiusura delle porte e la modalità di notifica personalizzabile per informare ad esempio in caso di superamento della soglia di velocità, di zona oppure orario. L’app registra poi u report sullo stato di salute del veicolo, che segnala eventuali malfunzionamenti o se dovesse esserci bisogno di manutenzione.

Infine è presente il nuovissimo servizio Stolen Vehicle Tracking, in grado di mettere in contatto il proprietario con la polizia o il servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Con un solo pulsante è poi possibile contattare la sicurezza stradale mentre la funzione integrata eCall si attiva automaticamente in caso di incidente.

Motorizzazione e gamma

Disponibile da ordinare online c’è anche il modello Nissan Qashqai Premiere edition, una versione a edizione limitata destinata ai primissimi clienti che acquisteranno Qashqai e dotata di tecnologie solitamente destinate a vetture di fascia superiore.

Anche la Premiere edition, come gli altri nuovi modelli, saranno dotati di una motorizzazione Mind Hybrid. La tecnologia ibrida mind hybrid rende il veicolo competitivo a livello di prestazioni ed emissioni. Durante la fase di decelerazione viene recuperata energia e immagazzinata nella batteria a ioni di litio e riutilizzata nelle performance del mezzo. Il motore elettrico fa coppia con un turbo benzina. Il motore di Nissan Qashqai è disponibile a due livelli di potenza: 140 e 158 CV.

Da non dimenticare la motorizzazione e-power, in debutto a livello europeo. Si tratta di una tecnologia in esclusiva di Nissan che apre le porte a un nuovo approccio sulla mobilità elettrica che potrebbe rivoluzionare l’interno settore.

Infine parliamo della gamma. Oltre alla limited edition ci sono altre 6 versioni della nuova Qashqai: Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+, equipaggiate con motore benzina DIG-T 1.3 con tecnologia mild hybrid, da 140 e 158 CV.