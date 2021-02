La nuova S-MAX Hybrid per le famiglie che amano una vita attiva

Ford ha annunciato oggi che la nuova S-MAX Hybrid, lo sport activity vehicle dell’Ovale Blu a sette posti con la qualità, l’efficienza e la comodità della motorizzazione full hybrid, può essere ordinata in tutta Europa. Grazie a una tecnica di costruzione innovativa che ha permesso di inserire il propulsore full hybrid nell’elegante struttura della S-MAX senza scendere a compromessi in termini di spazio, flessibilità e guida sportiva, la nuova S‑MAX Hybrid riduce le emissioni di CO2 di oltre il 10% (WLTP) rispetto all’equivalente motore diesel EcoBlue. 1

La combinazione del motore a benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson, con la batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh, un motore elettrico e l'ultima generazione di cambio automatico PowerSplit di Ford assicurano controllo e sicurezza durante la guida. Le famiglie che amano viaggiare spesso potranno ridurre le emissioni di CO2 e godersi viaggi più rilassanti. L’energia elettrica è distribuita in modo intelligente per supportare l'efficienza del motore a benzina o fornire un'alimentazione esclusivamente elettrica e silenziosa per brevi tratti, a seconda del tragitto scelto.

La carica della batteria viene automaticamente reintegrata dal motore a benzina e tramite la tecnologia di ricarica rigenerativa quando l’auto è in folle o in frenata. Non vi è la necessità di collegarsi a una fonte di alimentazione esterna, per cui la S-MAX Hybrid si integra senza problemi nella vita familiare, grazie alla possibilità di scegliere la trazione elettrica anche in caso di programmi imprevisti.

L'elegante S-MAX Hybrid unisce lo stile sportivo degli esterni alla praticità e versatilità di un veicolo destinato al trasporto di tutta la famiglia. Grazie alla facile e variegata configurazione dei sedili e dei vani di carico, dietro la prima fila di sedili la capacità di carico arriva fino a 2.200 litri. 2 La capacità di traino da 1.560 a 1.750 kg, a seconda della versione, è ideale per il tempo libero. 3

«La S-MAX è lo sport utility vehicle per antonomasia e ora la versione con possibilità di guida esclusivamente elettrica si rivolge per la prima volta a nuove fasce di clienti», ha affermato Roelant de Waard, General Manager di Passenger Vehicles di Ford of Europe. «Dall'esperienza di guida sportiva, paragonabile a quella di un'autovettura, ai sedili completamente reclinabili grazie a un semplice pulsante, le innovazioni offerte dalla S-MAX, particolarmente pensate per le famiglie, ne decretano da sempre il successo. E ora la nuova motorizzazione ibrida, estremamente efficiente, rappresenta un'aggiunta naturale."

Ford offre, inoltre, per la prima volta una variante full hybrid del Galaxy a sette posti. Il nuovo Galaxy Hybrid utilizza la stessa motorizzazione ibrida della S‑MAX Hybrid, che garantisce la massima efficienza dei consumi, simile a quella del diesel, senza compromettere le performance durante la guida.

Propulsione elettrica senza cavi

La nuova S-MAX Hybrid garantisce lo stesso spazio e la stessa versatilità che caratterizzano le versioni diesel, sia nella variante a 5 sia a 7 posti, con la batteria agli ioni di litio a 60 celle collocata all'interno di una struttura impermeabile e resistente agli urti, che si trova sotto il pianale del vano portabagagli posteriore.

La batteria da 1,1 kWh utilizza un sistema di raffreddamento a liquido che permette di ravvicinare le celle per una maggiore efficienza nella gestione dello spazio. Il nuovo sistema di scarico a doppia uscita passa intorno alla batteria per adattarsi a quest'ultima e garantire la massima praticità. La configurazione permette alla S-MAX Hybrid di accettare carichi fino a quasi 1 metro di altezza e oltre 1 metro di larghezza tra i passaruota posteriori. Anche con le sette sedute in uso, la capacità di carico è di 285 litri. 2

L'energia elettrica ottimizza ulteriormente l'esperienza di guida offerta dalla S-MAX. La tecnologia di frenata rigenerativa recupera fino al 90% dell'energia normalmente persa durante la frenata per contribuire a caricare la batteria. L’energia viene poi inviata a un motore elettrico che può azionare in autonomia le ruote anteriori per partire silenziosamente dalla posizione di arresto. Il motore può, inoltre, fornire per brevi tratti un'alimentazione esclusivamente elettrica, per una guida a zero emissioni all'insegna della massima efficienza, soprattutto in contesti urbani. Il sistema di raffreddamento a liquido della batteria elimina la necessità di una ventola di raffreddamento, con un abbattimento maggiore del rumore all'interno dell'abitacolo.

Inoltre, il motore elettrico, insieme a quello a benzina, garantisce un’efficienza dei consumi pari a 6,4 l/100 km, nonché emissioni di CO2 da 146 a 147 g/km WLTP4, il che rende la S-MAX Hybrid un’ottima alternativa ai motori diesel EcoBlue di Ford.

Il propulsore da 190 CV assicura un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi, che rimane fluida e lineare, perfettamente in linea con il carattere sportivo della S-MAX. A questo si aggiunge un controller motore-generatore riprogettato che consente un passaggio senza soluzione di continuità tra alimentazione esclusivamente elettrica, ibrida e a benzina.

Il cambio automatico PowerSplit del modello full hybrid, sviluppato da Ford, presenta una funzione che simula il cambio di marcia tipico della guida sportiva. Il sistema regola automaticamente il regime del motore al variare della velocità del veicolo, coinvolgendo così il conducente in ogni fase della guida.

Il cambio di marcia viene effettuato tramite un elegante ed ergonomico pomello rotativo dotato di una modalità aggiuntiva che ottimizza il freno motore durante il traino o in forte pendenza e rende la guida più confortevole e massimizza il recupero dell'energia. Il propulsore consente inoltre una capacità di traino fino a 1.750 kg per la variante a cinque posti e fino a 1.560 kg per la variante a sette posti. 3

Una tecnologia priva di stress alla guida

Le funzioni intuitive aiutano il conducente a monitorare e migliorare l’efficienza energetica nonché i consumi di carburante utilizzando interfacce per il display digitale da 10 pollici in dotazione. La funzione Brake Coach consente una frenata graduale in modo da restituire più energia alla batteria, mentre la funzione EV Coach indica al conducente il tipo di propulsione utilizzata, elettrica o ibrida.

A ogni passeggero della S-MAX Hybrid viene garantita connettività in viaggio tramite il modem integrato FordPass Connect che fornisce Wi-Fi a un massimo di 10 dispositivi5 e permette al conducente di pianificare viaggi più veloci e meno stressanti grazie ad aggiornamenti Live Traffic del sistema di navigazione. 6

Inoltre, FordPass Connect dispone di funzioni da remoto tra cui apertura/chiusura delle portiere, stato veicolo e localizzazione veicolo tramite l’app per smartphone FordPass7, nonché la nuova funzionalità Local Hazard Information di Ford, che avvisa il conducente in merito a pericoli sulla strada che sta percorrendo, anche se l'incidente non è visibile a causa di una curva o di altri veicoli. 8

Per una maggiore comodità durante i viaggi più lunghi, i sedili anteriori sono regolabili a 18 vie e vantano l'approvazione della principale organizzazione per la salute della colonna vertebrale, Aktion Gesunder Rücken e.V. Nella S‑MAX Vignale Hybrid i sedili del conducente e del passeggero anteriore possono essere riscaldati e raffreddati, sono regolabili a 10 vie e dotati di funzione massaggiante.

I tre sedili della seconda fila sono dotati di punti Isofix per il montaggio sicuro di seggiolini, mentre i sedili Easy Fold della seconda e terza fila consentono di massimizzare facilmente il vano di carico poiché possono essere ripiegati singolarmente utilizzando i comandi posizionati nel bagagliaio. La tecnologia di azionamento del portellone tramite un semplice movimento del piede consente, inoltre, di accedere facilmente al bagagliaio quando si hanno le mani occupate a esempio nel trasporto di borse della spesa.

Il Galaxy Hybrid garantisce viaggi in prima classe

Già da ora è ordinabile il nuovo Galaxy Hybrid, che propone la stessa motorizzazione ibrida da 190 CV della S-MAX Hybrid.

Dotato di sette posti per viaggi in prima classe, il Galaxy Hybrid è disponibile nelle versioni Titanium e V-Line che offrono un'efficienza dei consumi pari a 6,4-6,5 l/100 km, emissioni di CO2 da 148 a 149 g/km WLTP e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi. 3

Come la S-MAX Hybrid, lo spazioso Galaxy Hybrid offre tutta la praticità del Galaxy, tra cui oltre un metro di spazio per la testa dei passeggeri della prima e della seconda fila, 2.339 litri di volume di carico dietro la prima fila di sedili e 300 litri con le sette sedute in uso. 2

«S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid sono solo due dei 17 veicoli elettrificati che Ford lancerà nel mercato europeo entro la fine dell’anno», ha affermato de Waard. «L’ampia gamma di veicoli elettrificati, da mild hybrid a all-electric, permetterà a ogni cliente di trovare il modello adatto al suo stile di vita."

La S-MAX Hybrid e il Galaxy Hybrid nonché i loro gruppi batteria agli ioni di litio vengono assemblati nello stabilimento Ford di Valencia, in Spagna.