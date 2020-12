Trivellato.it, la tua nuova Mercedes ti aspetta online

Nato nel 1922 come piccola officina, oggi Gruppo Trivellato è tra i principali dealer Mercedes-Benz del panorama nazionale. Conta oltre 400 veicoli in pronta consegna con auto nuove, usate, aziendali e a KM zero ai migliori prezzi del mercato. Oltre alla Stella a tre punte, è concessionario smart, Toyota e Lexus.

Grazie alle 16 sedi in Veneto (nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo) e l’operatività online attraverso www.trivellato.it, il Gruppo si rivolge all’intero pubblico nazionale con un servizio a misura delle esigenze del cliente. Merito del costante impegno di uno staff composto da 420 professionisti, delle competenze certificate Mercedes-Benz e dei tanti servizi offerti.

Oltre alla vendita, infatti, Trivellato propone assistenza post-vendita, vendita ricambi, manutenzione e soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine.

Nella sua veste digitale la concessionaria rivela la capacità di interpretare il cambiamento in chiave innovativa. Con il recente redesign del portale ha introdotto nuove funzionalità: campanella delle notifiche, Elasticsearch, ricerca guidata, lista dei Preferiti e funzione «Avvisami se cambia il prezzo».

Senza contare la possibilità di prenotare l’auto online. Basta un anticipo di appena 250 euro per bloccarla, e nell’eventualità di un ripensamento, viene restituito l’acconto (la cancellazione è gratuita).

Inoltre, per semplificare l’acquisto dell’auto nell’attuale scenario pandemico, il Gruppo ha messo a punto delle nuove procedure per visionare l’auto e instaurare la trattativa nel rispetto di restrizioni e distanziamento sociale. Dopo aver selezionato il veicolo su Trivellato.it e inviato il form di contatto, il cliente può recarsi in concessionaria (su appuntamento), richiedere una consulenza telefonica o in videochiamata.

La trattativa può quindi svolgersi in maniera completamente digitale o presso una delle sedi aziendali, dove è garantita la massima sicurezza. Completate le pratiche, l’auto viene ritirata in concessionaria o recapitata nella città di residenza del cliente. In ogni caso, i veicoli sono igienizzati prima della consegna.

Particolarmente nutrita l’offerta della Stella a tre punte, con varie opzioni sia per le berline che per i SUV Mercedes. A fianco degli ultimi modelli di Mercedes Classe A e Classe B, ci sono Classe C, GLA, GLC, Classe M e molto altro ancora.

Per la qualità della sua proposta, Trivellato ha ottenuto il riconoscimento Top Dealers da Infomotori.com. Un’altra importante conferma arriva dai feedback certificati da eKomi, la cui media è di 4,7 su 5. Sono del resto decine di migliaia i clienti che ogni anno scelgono convenienza e preparazione professionale di Trivellato, attestata per altro dalla certificazione ISO 9001:2008 realizzata da TUV.