Le 5 auto più convenienti per avvalersi dell’Ecobonus

automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, insieme a Fjona Cakalli nuovo volto dei contenuti video del brand, presenta una top five delle automobili più convenienti da acquistare usufruendo dell’Ecobonus. Infatti, gli incentivi auto 2020 sono stati confermati dal Ministero dello Sviluppo Economico che, nel corso dell’anno, metterà a disposizione 70 milioni di euro (contro i 60 milioni del 2019) per incentivare l’acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni inquinanti. Il Dl Rilancio ha poi previsto un rifinanziamento del bonus già in vigore, stanziando 100 milioni di euro in più rispetto ai 9 milioni già stanziati per l’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in per il 2020. Non cambiano quindi le condizioni, così come lo sconto che si può ottenere, ma vengono aumentate le risorse complessive a disposizione per gli incentivi auto.

L’Ecobonus è dunque a tutti gli effetti è un incentivo per sostituire la propria auto inquinante con una più ecologica, ibrida plug-in o elettrica. Le auto che possono godere dell’ecobonus infatti hanno emissioni inferiori a 70 g di CO2 al km, e devono avere un prezzo di listino inferiore a 61 mila euro. In termini di sconto, lo schema è il seguente: se si rottama un’auto Euro 0, 1, 2 o 3 si ha diritto ad un bonus di 6000 euro per le auto che emettono meno di 20 g di CO2 al km, ovvero le elettriche, e di 2500 per le auto con emissioni sotto i 70 g, ovvero le ibride plug-in. Se non si ha da rottamare un’auto così vecchia, invece, gli incentivi scendono rispettivamente a 4000 euro per le elettriche e a 1500 per le ibride.

Come detto, l’intento del Governo è quello di favorire la circolazione di vetture in grado di emettere valori di CO2 più bassi, ma quali sono le migliori auto auto adatte a ricevere l’Ecobonus tra le ibride plug-in e le elettriche pure presenti sul mercato? automobile.it con Fjona Cakalli ha pensato di presentare in una speciale video-classifica le top 5 con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Le 5 auto più convenienti da acquistare con l’Ecobonus

Le top 5 con il miglior rapporto qualità-prezzo:

BMW 225XE ACTIVE TOURER. Al primo posto un’auto un po’ fuori dai radar, la BMW 225xe Active Tourer. Questa è infatti la versione ibrida del monovolume BMW. La Serie 2 Active Tourer è stata la prima BMW a trazione anteriore, soluzione adottata poi anche dalla nuova Serie 1. La Serie 2, nonostante un’estetica poco da BMW, regala una guida davvero divertente e piacevole, aiutata dalla parentela con MINI, con la quale condivide la piattaforma. Il powertrain ibrido poi è lo stesso di BMW X1 e X2 25e, capace quindi di 224 CV combinati, uno 0-100 km/h inferiore a 7 secondi e di circa 40-50 km di autonomia in full electric. Poco meno di 36.000 €. MINI COOPER SE. Per il secondo posto invece passiamo a quelle che possono essere definite «elettriche vere» rimanendo in Casa BMW con la nuova MINI Cooper SE, la prima MINI Elettrica. Questa MINI a batterie condivide esterni e interni con le MINI termiche: rimangono quindi invariati il gusto inglese e l’ottima qualità costruttiva. Sotto queste forme poi si nasconde il powertrain della BMW i3s, l’originale elettrica di Monaco. Questo significa 184 CV e una batteria da circa 33 kWh, buona per circa 200 km reali di autonomia full electric. Su strada si comporta poi come una vera MINI, divertente e piantata per terra, e grazie ad uno 0-100 in poco più di 7 secondi non sfigura di fronte alla Cooper S termica. Da 27.900 €. SMART FORTWO EQ. Rimanendo sulle auto più pccole, si aggiudica il terzo posto della top 5 la SMART FORTWO EQ. Non è la prima Smart Elettrica, ma ora è l’unica smart disponibile. Niente più motori termici, con il restyling di quest’anno sia la Fortwo che la ForFour sono disponibili solo con un motore elettrico da 82 CV e una batteria da 17,6 kWh che garantisce un’autonomia omologata di 159 km in versione coupè e 145 in versione cabrio. Non moltissimi, certo, ma se pensiamo all’utilizzo tipo di una smart in città sono più che sufficienti. Per il resto, rimane la smart che tutti conosciamo: agilissima, si parcheggia con facilità impareggiabile e ora è ancora più briosa ai semafori. Sotto i 20.000 €. VOLKSWAGEN EUP. Al quarto posto vediamo, proveniente dalla Germania, l’auto elettrica più economica sul mercato, Volkswagen eUp. La piccola tedesca, insieme alle «sorelle» SEAT Mii electric e Skoda Citigo-e offre in un piccolo involucro la tecnologia ripresa dalla «sorellona» eGolf. Questo significa un motore da 82 CV e una batteria da poco più di 32 kWh. Per un’autonomia reale di oltre 200 km. Grazie alle dimensioni compatte e ai 212 Nm di coppia poi eUp è scattante nel traffico e molto agile, perfetta per essere usata come auto cittadina esente da blocchi del traffico o altre difficoltà. Si presenta inoltre molto ben accessoriata e spaziosa nonostante le minuscole dimensioni esterne: la perfetta elettrica da città. Poco più di 17.000 €. HYUNDAI KONA ELECTRIC. La classifica si chiude con un’auto elettrica che non ha paura dei viaggi: la Hyundai Kona Electric. Il crossover coreano è infatti disponibile con una batteria da 39 kWh o con una mega-batteria da ben 64 kWh, che permette al motore da 204 CV di portare la Kona a quasi 450 km dal vostro luogo di partenza. Ed è perfino dotata di ricarica rapida, il che è sempre interessante. La potenza del motore è in grado di spingere molto bene il crossover coreano, che conferma le doti di guida, di spazio e la qualità del modello termico. Da 32.300 €.