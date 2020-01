Auto usate più popolari del 2019: otto modelli tedeschi nella top ten

CarGurus – uno dei principali marketplace di auto a livello mondiale – ha voluto indagare su quali fossero le auto usate che hanno visto aumentare la propria popolarità in Italia nel corso dell’anno appena trascorso.

Per calcolare questo trend di crescita, CarGurus ha preso in esame le auto disponibili su cargurus.it, analizzando quelle che hanno mostrato i maggiori picchi nel corso del 2019, quindi rapportando le ricerche effettuate sugli stessi modelli all’inizio dell’anno con quelle effettuate a dicembre 2019. Ne sono emersi dati molto interessanti che hanno decretato come alcuni modelli abbiano subito un vero e proprio picco nelle ricerche di fine anno, offrendo anche dei possibili trend per il 2020.

L’auto che più di tutte ha visto crescere la propria popolarità nelle ricerche online è la Mercedes-Benz Classe CLS, il cui lancio è avvenuto nell’autunno del 2004 e che oggi è arrivata alla terza generazione. Questa automobile è nata con l’intento di fondere la linea di una classica berlina con quella di una coupé andando a definire un nuovo segmento di vetture: la coupé a 4 porte; una novità molto apprezzata dal pubblico italiano.

A seguire, ottimi risultati anche per l’Audi A6, una delle berline di lusso più tecnologiche; tanti sono infatti i sistemi hi-tech di cui dispone, basti pensare che fra gli optional c’è persino uno scanner laser per rilevare gli ostacoli. Si tratta, quindi, di un’auto proiettata al futuro, soprattutto quando si parla di sistemi di assistenza al guidatore e nell’esperienza che sa offrire il suo abitacolo, ampio e ben insonorizzato.

Sul terzo gradino del podio, torna una Mercedes, nello specifico la Classe E, le cui ricerche sono state probabilmente sostenute dalle recenti notizie legate al suo restyling 2020. La nuova versione, che arriverà prima dell’estate, vede innovazioni significative principalmente per quanto riguarda i motori e i sistemi di assistenza alla guida. In particolare, la nuova Classe E sarà dotata di sette diversi ibridi plug-in tra cui le varianti 4MATIC.

Ottimi risultati, dunque, per Mercedes Benz che occupa sia il primo che il terzo gradino del podio e torna anche al sesto posto con la sua Classe GLA. Un dato che accomuna l’Italia al Regno Unito, dove lo scorso mese un’indagine di CarGurus ha eletto la Mercedes come il brand più affidabile in UK.

Il resto della classifica vede la Ford Mustang al quarto posto, tre Porsche al quinto, al settimo e al nono posto, rispettivamente con i modelli Boxter, Cayenne e 911 - segno che le ricerche degli italiani danno ampio spazio ad auto iconiche e top level - e ancora all’ottavo posto BMW Serie 7, la cui nuova generazione ha appena cominciato il suo percorso di sviluppo e la Renault Clio a chiudere la top 10.

«E’ interessante notare quali siano state le tendenze emerse in Italia nel corso dell’ultimo anno e quanto agli italiane piacciano le tedesche: i tre modelli che hanno visto un’impennata delle ricerche sul portale italiano sono infatti tre vetture tedesche – ha commentato George Augustaitis, Director, Automotive Industry Analytics di CarGurus – Guardando più in generale la classifica sono ben 8 le auto tedesche presenti, rappresentate da Audi, BMW e soprattutto Mercedes e Porsche, presenti con 3 modelli ciascuno; mentre la prima italiana si trova subito fuori dalla top 10 ed è un’Alfa Romeo Giulia. Essenziale, però, prima di acquistare un’auto usata, è non basarsi esclusivamente sulla nazionalità del produttore ma consigliamo di affidarsi anche agli algoritmi che offriamo e alle valutazioni dei concessionari, che aiutano a prendere decisioni più informate, rendendo il processo di acquisto delle auto più semplice e veloce.»

La classifica completa

Mercedes-Benz Classe CLS Audi A6 Mercedes-Benz Classe E Ford Mustang Porsche Boxster Mercedes-Benz Classe GLA Porsche Cayenne BMW Serie 7 Porsche 911 Renault Clio