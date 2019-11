Burocrazia e lingue straniere: quando è obbligatoria e come fare una traduzione giurata

Tutti noi sappiamo che la burocrazia richiede grande attenzione e concentrazione, perché ogni step va fatto correttamente per evitare di incorrere in qualche errore potenzialmente grave. Oggi viviamo in una società che ci propone (e a volte ci impone) tantissime pratiche da svolgere, con il rischio di finire intrappolati in vere e proprie sabbie mobili fatte di documenti e carte da compilare. Quando poi ci si deve rapportare con le pratiche in lingua straniera, ecco che le cose si complicano ulteriormente.

In quali casi viene richiesto un documento in lingua straniera

Come anticipato poco sopra, esistono dei casi nei quali le pratiche burocratiche e i documenti in lingua straniera assumono un valore legale. Dunque in situazioni come queste bisogna fare molta più attenzione, per non sbagliare.

Quando subentrano queste possibilità? Ad esempio per chi si occupa di affari e di commercio all’estero, dunque con dei partner stranieri, come nel caso delle esportazioni di prodotti italiani oggi in forte crescita. Naturalmente anche settori come quello diplomatico si avvalgono quasi sempre di documenti legali redatti in lingua straniera, e lo stesso discorso può essere applicato agli ambiti politici. Altre casistiche riguardano la necessità, per un individuo, di fornire gli attestati di laurea o degli atti notarili quando si compra un bene come un immobile. In tutte queste situazioni non basta presentare una traduzione certificata, dato che si rende necessario un documento asseverato o giurato.

A chi rivolgersi e perché viene richiesta così tanta precisione

Quando una persona, un ente o un’azienda deve presentare un documento in lingua straniera con valore legale, allora arriva la necessità di rivolgersi ad un team di traduttori esperti e certificati. Oggi infatti si trovano facilmente dei servizi di traduzione giurata o asseverata, come quelli offerti da Global Voices ad esempio che non a caso è specializzata proprio in questo campo così delicato. Va infatti sottolineato che alle agenzie che si occupano di traduzione nel campo legale viene richiesta un’elevata specializzazione, oltre ad un grado di precisione ai massimi livelli.

Questa è sostanzialmente la principale differenza con una comune traduzione, che non potrà mai essere equiparata a quella asseverata o giurata. Il motivo? Basti prendere come esempio la resa di termini tecnici o settoriali in un altro idioma, che richiede competenze non solo in quella lingua, ma anche in quello specifico campo. E durante il passaggio da una lingua ad un'altra, è ovvio che il documento dovrà mantenere la medesima valenza legale, e questo è possibile farlo solamente con la cosiddetta procedura di asseverazione.