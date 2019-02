La FED prende tempo per studiare la situazione e determinare le mosse future

NEW YORK - Nella sua prima riunione del 2019, la Federal Reserve si è presa tempo per studiare la situazione e determinare le mosse future: sui tassi i suoi governatori sono divisi, mentre sembra esserci unità nel credere che presto servirà annunciare uno stop alla riduzione del suo bilancio gonfiato negli anni della crisi dagli acquisti di Treasury e bond ipotecari. È questo il quadro che è emerso dai verbali della riunione della banca centrale Usa che si è svolta il 29 e 30 gennaio.

Approccio paziente

Allora i tassi erano stati lasciati al 2,25-2,5%, livello a cui furono portati a dicembre quando fu annunciata la quarta stretta del 2018. Sempre alla fine dell'anno scorso, la Fed aveva indicato due rialzi dei tassi per il 2019 ma il mercato già allora ne aveva messo in conto solo uno. Il mese successivo la Fed ufficializzò il suo approccio «paziente», una parola usata una decina di volte nei verbali diffusi oggi da una Washington sotto la neve. L'approccio paziente in materia di tassi dà alla Fed «l'opportunità di valutare una risposta all'attività economica e all'inflazione».

La Fed attendista risulta pero divisa

Confermando che la sua politica monetaria dipenderà esclusivamente dall'andamento dei dati macroeconomici, la Fed attendista risulta però divisa. Alcuni governatori «hanno sostenuto che un aumento dei tassi sarà necessario solo se l'inflazione salirà oltre le loro attese». Altri, invece, si aspettano che un'altra stretta servirà se l'economia continua a crescere a un ritmo solido. Certo è che è stata la sua perdita di slancio rispetto alla fine del 2018 ad avere convinto la Fed a gennaio a stare ferma. Nei verbali viene citata anche l'incertezza associata a Europa e Cina.

Riduzione del bilancio

Quanto al bilancio da 4mila miliardi di dollari della Fed, «quasi tutti i partecipanti hanno creduto che sia desiderabile annunciare quest'anno non troppo tardi un piano per fermare la sua riduzione». Un tale annuncio, secondo i verbali, «fornirebbe più certezze sul processo del completamento della normalizzazione della dimensione» del bilancio stesso.