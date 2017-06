Ecco la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo

LE HAVRE – La sera del 3 giugno, a Le Havre, in Francia, è stata varata l’ultima ‘meraviglia’ della flotta MSC Crociere: MSC Meraviglia. Accompagnata da una sfavillante cerimonia per mano di Sofia Loren, leggenda del cinema internazionale e madrina di tutte le navi MSC Crociere ha preso la via del mare la più grande nave mai costruita da un armatore europeo e a entrare in servizio nel 2017: che comprende di una stazza lorda di 171.598 tonnellate e una capacità massima di 5.714 passeggeri.

(© MSC Crociere)

La Meraviglia

La nuova enorme nave da crociera di MSC Crociere, tra i leader delle compagnie crocieristice a capitale privato, con base in Svizzera, ha presentato la sua ‘meraviglia’ durante una cerimonia del varo che ha visto la partecipazione di artisti internazionali e un’esclusiva cena di gala in compagnia di ospiti speciali, autorità, partner chiave dell’industria del turismo, media internazionali e il top management di MSC Crociere e del Gruppo MSC.

MSC Meraviglia è la nuova ammiraglia della compagnia, la 13esima nave della flotta MSC Crociere e la prima nuova nave di MSC Crociere che entrerà in servizio come previsto da piano di investimenti senza precedenti della compagnia.

Destinata al successo

MSC Meraviglia – spiega il comunicato – può scalare i maggiori porti crocieristici del mondo e diventerà una delle destinazioni più famose sul mare. Alcune delle caratteristiche uniche offerte dall’ammiraglia di MSC Crociere comprendono:

Intrattenimento di livello mondiale del Cirque du Soleil: con due show esclusivi Cirque du Soleil at sea, ideati appositamente per MSC Meraviglia e messi in scena sei sere a settimana, gli ospiti possono scegliere una soluzione di intrattenimento unico «show & cena» o «cocktail & show»;

La più ampia gamma di opzioni gastronomiche con 12 ristoranti e 20 bar;

In qualità di compagnia a conduzione familiare, le attività e i servizi per bambini sono al centro dell’offerta, il ponte con le aree dedicate alle famiglie include nuove possibilità di intrattenimento e proposte innovative per tutta la famiglia;

(© MSC Crociere)

MSC for Me, la nuova esperienza digitale dedicata agli ospiti che intendono ottenere il massimo dalla propria vacanza;

L’MSC Yacht Club disposto su tre ponti, con nuovi servizi, lussuose suite, aree dedicate e maggiordomo disponibile 24 ore su 24;

Il più lungo SKY Screen a LED sul mare, lungo 80 metri e che accompagna una meravigliosa promenade interna in stile mediterraneo lunga 96 metri e progettata per diventare l’hub social della nave;

Sistemazioni confortevoli e innovative per andare incontro a ogni necessità, a dimostrazione che MSC Crociere mette gli ospiti al centro dei propri progetti sin dalla costruzione delle proprie navi. Le 10 diverse tipologie di cabine tra cui scegliere testimoniano che la compagnia offre davvero servizi per tutti i gusti.

(© MSC Crociere)

Il viaggio inaugurale

MSC Meraviglia è partita il 4 giugno da Le Havre con destinazione Genova, mentre l’itinerario estivo avrà inizio l’11 luglio da Genova. MSC Meraviglia offrirà 6 porti d’imbarco nel Mediterraneo occidentale, inclusi i celebri porti di Genova, Marsiglia e Barcellona, così come altre destinazioni mediterranee ricercate, incluse Napoli, Messina in Sicilia e La Valletta a Malta. Per maggiori informazioni e prenotazioni cliccare su questo link.

L’evento ispirato

L’evento e la nave stessa sono stati ispirati alle meraviglie del mondo, come suggerisce il nome della nave. La cerimonia del varo è stata presentata da uno dei comici più apprezzati d’Europa, Gad Elmaleh. L’intrattenimento è stato anche curato da artisti di fama internazionale come Patrick Bruel, che ha cantato alcune tra le sue canzoni più note e gli ambasciatori UNICEF Kids United, che si sono esibiti per promuovere la pace e la tolleranza. MSC Crociere supporta l’UNICEF con l’iniziativa congiunta ‘Sali a bordo per i bambini’ e, grazie al generoso contributo dei suoi ospiti, l’azienda ha raccolto finora più di 6,5 milioni di euro, che contribuiranno a migliorare la vita di quasi 67mila bambini malnutriti nei Paesi in via di sviluppo.

Il momento clou della serata è stata la sfilata degli ufficiali della nave, poi Sophia Loren ha tagliato il nastro e battezzato MSC Meraviglia in un crescendo di champagne e fuochi d’artificio. Sophia Loren collabora da oltre 10 anni con MSC Crociere, sin da quando è stata madrina di MSC Lirica nel 2003. La flotta di MSC Crociere ha continuato a crescere, Sophia Loren ha varato ogni nuova nave, trasmettendo al contempo lo spirito di MSC Crociere non solo nella dedizione, ma rappresentando con la sua bellezza, il suo talento e quel suo stile elegante quegli stessi elementi distintivi dell’esperienza a bordo di una nave MSC Crociere.

L’evento è terminato con un tocco di alta cucina, la Chef Hélène Darroze, che vanta 2 stelle Michelin, ha creato un menu per la cena di gala e un piatto esclusivo per tutti gli ospiti. Il menu trae ispirazione dalla passione della chef Darroze nel combinare i sapori francesi con quelli inglesi, per regalare ai propri ospiti un’esperienza gourmet semplice ma elegante. MSC Crociere e Chef Darroze sperano di poter estendere la collaborazione anche oltre questa serata e stanno già lavorando per realizzare una nuova partnership.

(© MSC Crociere)

(© MSC Crociere)

(© MSC Crociere)