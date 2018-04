Il Glacier National Park, un grande parco nazionale del Montana, ha pubblicato su Facebook dei video di un orso bruno (Ursus americanus) che in questi giorni sembra indeciso se uscire dal letargo oppure no. L’orso è appollaiato in un buco in cima a un albero, dove ha trascorso l’inverno in letargo. Ora si è svegliato, ma non è ancora sceso e continua a dormire molto e ad affacciarsi sporadicamente, leccando la neve per dissetarsi o socializzando con qualche uccello. I video sono stati ripresi con una webcam allestita appositamente.