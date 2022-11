Organizza il tuo ufficio con tutto l’indispensabile

Se sei alle prese con l’organizzazione del tuo nuovo ufficio, sappi che devi pensare a realizzare uno spazio completo con tutto quello che può servire altrimenti il lavoro non procede snello e spedito come vorresti. Tieni comune presente che alcuni oggetti e strumenti per l’ufficio potranno essere aggiunti con il tempo, man mano che ne sorge l’esigenza. Tuttavia, è importante partire con il piede giusto e avere tutto il necessario già a portata di mano.

Pc, tablet, monitor

Per iniziare, al giorno d’oggi risulta impensabile poter lavorare senza avere tutta la migliore tecnologia. Per tale motivo, non c’è ufficio che non abbia una buona dotazione di computer fissi o portatili tipo pc o laptop. Nel caso del fisso, occorrono anche mouse, tastiera e monitor, o addirittura più monitor se la tua attività lo richiede. Il tablet è molto utile in certi ambienti perché la tecnologia è oggi uno strumento fondamentale per svolgere ogni tipo di attività lavorativa per esser più reattivi e facili da contattare.

Stampanti, scanner, plotter

Installa la stampante su ogni pc come predefinita per stampare in fretta ogni genere di documento. Le stampanti con scanner e fotocopiatrice sono strumenti molto validi perché in una sola macchina hai tuto quello che ti serve. Per alcuni tipi di attività, stampanti plotter sono irrinunciabili: utili per stampare progetti su grandi formati o per fare campionature. La plastificatrice può esser indispensabile in alcuni ambienti di lavoro perciò non dimenticartene.

Cancelleria

Tra gli strumenti da ufficio che non puoi non avere, ricorda il ruolo della cancelleria. Sebbene oggi molto sia digitale, carta e penna rivestono ancora un ruolo predominante. Penne, evidenziatori, matite, forbici e cancelleria varia è bene che sia presente in quantità in ogni tipo di ufficio. Non dimenticare che portapenne, portaoggetti e organizer ti aiutano a tenere tutto in rodine altrimenti ti ritrovi in un ambiente di lavoro disorganizzato che non favorisce la concentrazione.

Multiprese, cavi dati

In un ufficio moderno e pratico, l’impianto elettrico mette a disposizione diverse prese elettriche e multiprese con interruttore per collegare tutto quanto alla corrente elettrica. Ti convien anche investire nella realizzazione di una buona rete dati per avere tutti i computer sulla stessa rete e agevolare la comunicazione, solo così eviti problemi di collegamento e perdite di file.

Lampade e illuminazione

Non dimenticarti di curare al massimo l’illuminazione con lampade di vario tipo come quelle da soffitto o da tavolo. Secondo alcuni studi, la luce bianca fredda agevola la concentrazione ed è quindi la preferita negli ambienti di lavoro. Se uno spazio non è ben illuminato, la vista si affatica e la produttività diminuisce. Tieni presente che al girono d’oggi vanno scelte lampadine LED a risparmio energetico.

Cestini, soluzioni per la differenziata

Ricordati che tanto in uno spazio di lavoro quanto a casa, è indispensabile avere tutti i bidoni per la raccolta differenziata. Rifatti alle regole e alle indicazioni del tuo Comune di residenza perché le regole possono cambiare da una zona all’altra. Anche un distruggi documenti non dovrebbe mancare in un ufficio.