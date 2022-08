Salute capelli: come usare la spazzola lisciante e utilizzo termoprotettore

Alzi la mano chi non hai mai sognato di avere una chioma forte, sana e lucente, insomma, una chioma «da copertina»? I capelli sono il cruccio di tutte le donne, basti pensare che una stima di Google indica che è tra le ricerche più popolari, segno che l'attenzione e la voglia di prendersene cura non passa mai. Giorno dopo giorno, ogni azione può incidere sul benessere dei capelli, per questo sono necessarie diverse accortezze.

Il primo step: attenzione al lavaggio

Sembra un'azione ordinaria e scontata ma anche il lavaggio dei capelli nasconde delle «insidie». Per prima cosa, bisogna fare attenzione ai prodotti da utilizzare, accertarsi che siano adatti alle caratteristiche del proprio cuoio capelluto, che non lo secchino eccessivamente o, al contrario, aumentino il sebo della cute. Anche i frequenti lavaggi possono disidratare i capelli, quindi è bene aspettare alcuni «segnali», come un aspetto più lucido, i primi accenni di prurito e la piega che non si tiene più.

Cura dei capelli: quando tagliarli

Monitorare la salute dei capelli passa anche attraverso il loro taglio. Non solo una scelta dettata dalla voglia di cambiare look ma soprattutto un modo per renderli più sani e forti. Le punte sono un segnale che indica quando è il momento giusto: se si assottigliano, sono svuotate o sfibrate da trattamenti, dall'uso di piastre e simili, se nascono doppie punte, è più che necessario procedere con una bella spuntata.

Gli strumenti per una messa in piega perfetta

La messa in piega perfetta è quello che ogni donna vorrebbe sempre avere, durante tutta la giornata: a lavoro, in occasione di una serata con gli amici, in caso di eventi o cerimonie, un'acconciatura impeccabile è l'obiettivo di tutte. Ecco che, quando si ha poco tempo a disposizione, gli strumenti per la cura dei capelli renderanno anche le persone meno esperte delle perfette parrucchiere fai-da-te. La spazzola lisciante può essere un ottimo alleato per coniugare il volume della piega fatta con la spazzola tradizionale e l'effetto liscio della piastra. La combinazione di due prodotti in uno, garantisce un notevole risparmio di tempo nell'acconciatura e uno stress minore per i capelli poiché la messa in piega durerà molto di più.

I prodotti per la cura dei capelli

Altro amico della chioma è il prodotto che va a proteggerla dal calore: infatti, anche l'asciugatura è fondamentale per preservare i capelli, mantenerli sani e forti senza rovinarli con un getto troppo forte e troppo caldo. In questo caso, è utile acquistare un termoprotettore capelli, applicarlo prima di usare il phon, la piastra o la spazzola lisciante, in modo da creare un velo protettivo che preserva dai possibili danni del calore. Oltre a questa funzione, grazie ai nutrienti di cui sono composti, questi prodotti aiutano a mantenere in salute i capelli, ne aumentano la forza e la resistenza, fissando l'acconciatura per un risultato perfetto.