«Dai colore« alla primavera e ai tuoi capelli!

Spesso le donne cambiano il colore dei capelli per vari motivi, a seconda dell'umore, dello stato d'animo, del desiderio di cambiamento o del cambio di stagione. La primavera e l'estate ci ispirano a sperimentare ogni volta, soprattutto con il colore dei capelli. La famosa colorista Marie Robinson afferma che la tendenza per il colore naturale dei capelli con splendidi riflessi è stata mantenuta in questa stagione.

Per la primavera, la nostra immagine deve avere un approccio più minimalista, con il trucco fresco, il più naturale possibile e l’aspetto perfetto. Se vuoi cambiare il look questa primavera in termini di capelli tinti, abbiamo trovato le risposte per te: abbiamo raccolto tendenze di colore più apprezzate per i capelli. Ci sono look di tendenza, adottati dalle celebrità, ma adatti a tutti. Quindi, il colore dei capelli alla moda in senso moderno comporta non solo un cambiamento radicale nel colore dei capelli, ma a volte è sufficiente «impostare» il proprio colore dei capelli, permettendoti di scoprire nuove tonalità e l’aspetto molto diverso e aggiornato.

Se non sai quali tonalità provare questa primavera, quale tinta per capelli https://makeup.it/categorys/22813/ scegliere, ecco alcuni suggerimenti.

1. Rosa «polveroso»

Il colore rosa «polveroso» è ancora uno dei colori più ricercati per la primavera. Leggermente pastellato, pieno di vita e con un fascino particolare, questa tonalità sembra perfetta per il periodo in cui fioriscono le ciliegie.

Capelli rosa (Shutterstock)

2. Tonalità speciali di bruno

Questa primavera saranno di tendenza i toni castani, soprattutto quelli con accenti caldi ispirati al cioccolato e all'ambra. Celebrità come Bella Hadid, Jasmine Tookes o Selena Gomez hanno già adottato tonalità di bruna così interessanti. Per aggiungere ulteriore luminosità, include toni caldi che «ammorbidiranno» i tuoi capelli ed eviteranno così l'effetto di invecchiamento che può essere causato dai colori scuri.

3. Biondo sbiadito dal sole

Ti ricordi com'erano i tuoi capelli in estate, quando si schiarivano naturalmente dal sole? Questa tonalità «dorata» di «biondo caramello» è un look alla moda questa primavera. Puoi ottenere quella lucentezza naturale se scegli di tingere alcune ciocche con toni più chiari, che daranno lucentezza extra ai tuoi capelli.

4. Biondo platino

Se dovessimo citare una delle tendenze preferite dalle star di questa stagione, allora è sicuramente il biondo platino. Zoe Kravitz o la modella Karlie Kloss sono solo alcune delle star che hanno già adottato questo look.

Sebbene sembri spettacolare, il biondo platino è difficile da mantenere e devi presumere che i tuoi capelli saranno influenzati dal processo di decolorazione, indipendentemente dalla qualità dei prodotti utilizzati.

5. Biondo in stile retrò di Hollywood

Questo tipo di biondo ha un aspetto più naturale di quello platino, ma non così «freddo» come quello con l’aspetto sbiadito dal sole. Diventa così un look speciale, che include toni caldi e luminosi di biondo dorato, che ricordano i perfetti riccioli biondi delle ex star di Hollywood.

6. Castano ricco, la tonalità che sta bene su tutti i capelli

Chi può scegliere questa tonalità? Sono adatte a qualsiasi persona, indipendentemente dal colore della pelle. Per un look perfetto, puoi anche scegliere alcune ciocche più chiare, che hanno il ruolo di illuminare la pelle e dare dimensione ai capelli. Emily Ratajkowski ha scelto una tonalità di cioccolato al latte per la sua pelle con «sfumature» dorate.

Differenti tonalità di capelli (Shutterstock)

7. Capelli ombré, mai fuori moda

Chi può adottare questo look? tutte le donne indipendentemente dal tono della pelle e dal colore naturale dei capelli. Le ombre sono un ottimo modo per valorizzare i tuoi capelli. Sia che scegliamo un balayage o anche una tonalità forte (in cui la tonalità alle punte è molto più chiara della tonalità alla radice), questa variante di tintura per capelli continua ad essere al top anche quest'anno.

Cambiare il colore dei tuoi capelli è la capacità di apparire favolosi, eleganti e sorprendenti! I giorni primaverili saranno unici e memorabili! Ogni donna sa che il taglio di capelli, l’acconciatura e il colore dei capelli esprimono l’atteggiamento, lo stato d’animo e la voglia di fare migliori cambiamenti nella vita!