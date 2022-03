Eurojackpot: continua la storia della lotteria che fa sognare l’Europa

C’è un gioco a premi che da oltre 10 anni fa sognare l’Europa. Si tratta di una lotteria originale per la sua dimensione multiculturale e per il respiro internazionale che la caratterizza: questo concorso particolare, infatti, mette d’accordo i giocatori dei diversi Stati europei coinvolti, che sono 17 più l’Italia, per un totale di 18 nazioni.

Nel 2022 Eurojackpot ha conquistato un ennesimo record, festeggiando i suoi primi 10 anni di storia. In occasione di una ricorrenza così importante, il popolare gioco celebra la propria storia rivisitando la sua formula: dal 25 marzo, infatti, Eurojackpot offre ai suoi appassionati giocatori alcune interessanti innovazioni che coinvolgeranno anche le possibilità di vincita per ogni concorso, senza però stravolgere le modalità di gioco! Curiosi di scoprire qualcosa di più?

I premi del nuovo Eurojackpot

Con la nuova formula si avrà la possibilità di vincere un Jackpot ancora più milionario: il suo valore massimo crescerà infatti di 30 milioni, passando dai 90 iniziali a ben 120 milioni di euro.

Nel corso della sua storia il gioco ha distribuito 116 Jackpot milionari in quasi tutti e 18 i Paesi partecipanti alla lotteria, con la sola eccezione di Estonia, Lettonia e Islanda.

Il Jackpot si ottiene indovinando 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 (nella precedente edizione erano 10). Rimane invece invariata la giocata minima che è ferma ad un costo di 2€. E se pensate che sia impossibile vincere il montepremi milionario con una sola giocata di 2 euro, lasciate che a smentirvi siano le statistiche del concorso: il 16 novembre 2018 l’impresa di centrare il Jackpot con la giocata minima riuscì a un fortunato giocatore proprio in Italia, presso il punto vendita Tabacchi Muscato in Corso Garibaldi, 155 a Valledolmo (Palermo), e la vincita fu di 18 milioni di euro.

Ma Eurojackpot permette di aggiudicarsi molti altri ricchi premi oltre al Jackpot, grazie alle ulteriori 11 categorie di vincita, che vanno dalla combinazione 5+1 alla 2+1. Con la nuova formula cresce inoltre la probabilità di vincita, salendo a 1 su 32: una crescita non trascurabile se si considera che il valore della probabilità associato alla formula classica del concorso era pari a 1 su 26.

Dove giocare ad Eurojackpot e visualizzare le estrazioni

Si può giocare al nuovo Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita autorizzati sia presso gli operatori online che sono abilitati al gioco, nonché sull’App Eurojackpot.

Dal 25 marzo non è prevista più un’unica estrazione settimanale: i sorteggi diventano due, con la seconda estrazione di Eurojackpot prevista per il martedì che si aggiunge a quella del venerdì ma sempre alle ore 21 di Helsinki, la capitale della Finlandia che da sempre è sede della procedura di estrazione di Eurojackpot. In Italia le 21 di Helsinki saranno invece le ore 20, quindi, se volete assistere al sorteggio in diretta ricordatevi di tenere presente il fuso orario che ci separa dalla Finlandia!

Se non si riesce ad assistere all’estrazione in diretta, nessun problema: online sul sito ufficiale Eurojackpot.it sono disponibili tutti i risultati dei concorsi di Eurojackpot, i video delle estrazioni più recenti e i Bollettini Ufficiali dei concorsi con tutti i dettagli che possono servire.

Una piccola curiosità su Eurojackpot

L’idea di Eurojackpot prende spunto da un gioco che potremmo considerare il suo predecessore, e il cui successo ha contribuito all’affermazione del modello di accumulazione condivisa del Jackpot. Stiamo parlando di EuroMillions, la cui popolarità nel 2005 fece avanzare in alcuni Paesi europei l’ipotesi di lanciare una «lotteria continentale».

L’impresa riesce, ma solo dopo 7 anni di tentativi. E chissà se nel lontano 2005 gli Stati che avviarono insieme il progetto nel 2012, tra cui l’Italia insieme a Germania, Finlandia, Danimarca, Estonia, Olanda e Slovenia, avrebbero mai immaginato il successo che il gioco avrebbe saputo conquistare poi nell’ultimo decennio? Oggi Eurojackpot, a 10 anni dalla sua nascita, si rinnova presentando al pubblico una formula ancora più coinvolgente rispetto al passato con l’obiettivo, quindi, di consolidare il successo raccolto negli anni e soprattutto di provare a regalare jackpot milionari ancora a tante altre famiglie europee.