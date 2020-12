Qualità certificata su AbbigliamentoCertificato.com, l’abbigliamento per lavorare in sicurezza

Dalle camicie antiacido alle tute ignifughe, dalle t-shirt con protezione dall’arco elettrico ai giubbotti ad alta visibilità. Gli indumenti per lavorare in sicurezza, anche nei contesti più rischiosi, sono su AbbigliamentoCertificato.com, il portale di abbigliamento certificato antinfortunistico. Un progetto che porta la firma di Cast Bolzonella e si avvale del know-how maturato dall’azienda nel suo percorso pluridecennale nella produzione di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti.

Quella approntata dal portale è una proposta con qualità a misura delle esigenze aziendali in fatto di sicurezza sul lavoro. Ogni prodotto è soggetto a rigidi controlli, attestati da documentazioni, e dispone di marcatura CE, oltre a rispettare le normative europee e nazionali relative ai DPI.

Dal punto di vista normativo, infatti, il Regolamento UE n. 425 del 9 marzo definisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale. I DPI vengono così classificati in tre tipologie: Categoria I, Categoria II e Categoria III. Quest’ultime due presenti nell’offerta di www.abbigliamentocertificato.com.

Nello specifico, navigando tra gli scaffali digitali del portale si trovano giacche, pantaloni, felpe, gilet, tute, salopette, giacconi e tanto altro ancora. Ci sono abbigliamento professionale ignifugo, indumenti ad alta visibilità, antiacido, antistatici, antimpigliamento, con protezione dall’arco elettrico. Ma anche capi anticalore alluminizzati, pentavalenti e tanto altro ancora.

Abbigliamento antinfortunistico con spedizioni internazionali e personalizzazione

Oltre alla qualità della sicurezza certificata, AbbigliamentoCertificato.com è garanzia di consulenza professionale, quella fornita dal team di Cast Bolzonella, che cura direttamente ogni progetto, senza intermediari. Trattando solo ordini per grandi quantitativi (a partire da 1.000 euro), l’azienda riesce a mantenere condizioni convenienti, assicurando al cliente un eccellente rapporto qualità-prezzo e cura del dettaglio.

Inoltre, grazie al contributo dell’ufficio stile di Cast Bolzonella, il cliente può sfruttare una personalizzazione completa. Le spedizioni sono internazionali e le consegne possono avvenire presso i vari indirizzi aziendali del cliente.

Tra i plus dell’offerta ci sono anche i servizi di riordino programmato, che consentono di gestire la fornitura di abbigliamento professionale con semplicità ed efficienza. È prevista anche la creazione di corredi dipendente inviati direttamente alla sede di pertinenza.

Bastano pochi click per trovare il prodotto ideale. Su www.abbigliamentocertificato.com la ricerca può avvenire attraverso il codice prodotto e/o le normative di riferimento, la categoria DPI, il tipo di capo e i colori. Dopo aver passato in rassegna la proposta e individuati gli articoli di proprio interesse, basta inserirli nel carrello. Al termine del processo di selezione, al cliente non resta che inoltrare la richiesta di preventivo.