Auto in inverno: 10 accessori indispensabili

Questo è il periodo perfetto per capire se la propria auto è dotata di tutti i confort per trascorrere un inverno caldo e confortevole. I migliori veicoli infatti dispongono di tutta una serie di accessori che rendono piacevole guidare anche nei mesi più freddi. In particolare, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, segnala i 10 accessori indispensabili per essere sicuri e caldi al volante da dicembre a marzo.

1.Pneumatici invernali

Bisogna assicurarsi di avere le giuste gomme, in particolare quelle invernali sono caratterizzate da un battistrada disegnato specificamente per garantire il massimo grip in condizioni di bassa aderenza ed aumentare così la sicurezza al volante.

2.Spazzole tergicristallo antighiaccio

La visibilità alla guida è uno dei primi presupposti per viaggiare sicuri. Per questo motivo un sono molto importanti le spazzole tergicristallo antighiaccio in grado di sciogliere proprio la neve ed il ghiaccio incrostato grazie alla presenza di elementi riscaldati.

3.Volante riscaldato

Se è impossibile in estate non ustionarsi le mani raffreddando un volante esposto al sole per ore, per fortuna in inverno si può evitare di farle restare attaccate come sculture di ghiaccio grazie al volante riscaldato. Quest’ultimo infatti consente di non dover subire lo shock di toccare con le mani nude un elemento freddo ed evita la necessità di utilizzare i guanti al volante.

4.Sistema antibloccaggio (ABS)

Viaggiare su strade fredde e spesso scivolose può comportare grandi rischi per la sicurezza in caso di frenata improvvise. Per questa ragione è utile che la vettura sia dotata di ABS così da non perdere la direzionalità in caso di frenate brusche. Tuttavia questo non dovrebbe essere difficilissimo da assicurare in quanto dal 2012 l’ABS è ormai di serie su tutte le vetture nuove.

5.Riscaldatore del blocco motore

Il freddo e le auto non vanno particolarmente d’accordo, specie se si è costretti a posteggiare la propria vettura all’aperto. Per evitare che la batteria subisca cali di potenza è sempre bene dotare la propria vettura del riscaldatore blocco motore così da mantenere la stessa sempre in perfetta efficienza.

6. Specchietti laterali riscaldati

Avere gli specchietti laterali riscaldati è di grande utilità per liberarli velocemente da umidità, ghiaccio e neve. Questa funzionalità può essere programmata per attivarsi automaticamente quando la temperatura cala sotto una certa soglia. Altrimenti, si può andare di rashietto!

7. Impianto lavafari

Grazie all’impianto lavafari è possibile pulire i fari da neve, ghiaccio, sale e fanghiglia per avere sempre il massimo della visibilità anche in condizioni meteorologiche non ottimali. Alcune vetture sono dotate di spazzole tergicristallo per i fari, che facilitano ulteriormente l’operazione di pulizia. In questo caso è comunque importante controllare il livello dei liquidi dell’auto.

8.Trazione integrale

La trazione integrale fornisce la forza motrice a tutte e quattro le ruote del veicolo, permettendo un maggiore controllo durante la guida su neve e fondo ghiacciato. Se un’auto con trazione integrale non è troppo costosa si può optare per un veicolo a trazione anteriore.

9. Sistema di controllo della trazione (TCS)

Il sistema di controllo della trazione impedisce il pattinamento delle ruote e consente così di accelerare senza scivolare su ghiaccio e neve garantendo una presa a terra ottimale. E’ importantissimo per chi si trova a guidare strade che nei mesi invernali diventano piste di pattinaggio improvvisate per la propria automobile.

10. Controllo elettronico della stabilità (ESP)

Tra i migliori dispositivi da valutare al momento dell’acquisto di un’auto in inverno c’è anche il controllo elettronico della stabilità. Questo rileva quando alcune ruote girano più veloci rispetto ad altre, ad esempio in caso di slittamento sul ghiaccio, e si attiva per ridistribuire la potenza dove serve maggiore trazione.

Oltre alle predisposizioni della propria auto ogni automobilista può assicurarsi di essere sempre preparato al cattivo tempo è infatti consigliato avere un kit invernale a portata di mano in cui devono sempre esserci:

Telo antighiaccio

Raschietto

Antigelo universale

Detergente lavavetri antighiaccio

Kit di pronto soccorso

Pala pieghevole

Guanti e berretto

Torcia

Bandiera SOS

Kit per riparazione gomme