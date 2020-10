Perché i casino online sono sempre più gettonati sul web?

Il 2020 deve ancora concludersi è stato senza subbio l’anno dei casino online. I fatturati degli online casino sono cresciuti a vista d’occhio così come la fetta di mercato nel settore del gaming. Ma il successo dei casino online sicuri non è dovuto solo all’eccezionalità del lockdown da covid e vi spieghiamo il perché.

Storia ed evoluzione dei casino online in Italia

Nel pensiero comune il casino è sempre stato un luogo elitario dove il gioco d’azzardo era a favore di pochi. Dress code rigoroso, ingressi e puntate minime molto alte, difficoltà nel raggiungere i vari Saint Vincent, San Remo o Campione d’Italia, facevano dei casino un posto poco democratico per gli amanti del gioco. L’arrivo di internet a banda larga e l’accesso al web da parte della grande maggioranza degli italiani ha portato sul mercato i casino online che dal 2012 sono stati legalizzati dal governo, cambiando così per sempre il modo di vedere il mondo dei giochi. Nel giro di pochi anni tutti i giochi da casino online come la roulette, il poker, il blackjack e soprattutto le slot machine hanno scalato le classifiche di gradimento.

I maggiori operatori di settore hanno aperto online casino sempre più innovativi, prendendo esempio da quello che stava succedendo nel resto d’Europa. Il giocatore medio ha quindi trovato nei casino online un modo rapido e semplice di giocare d’azzardo in tutta sicurezza. I casino online sicuri, hanno aumentato la loro offerta e migliorato la propria grafica e usabilità, dando l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco interattiva e al passo coi tempi. Gli online casino hanno così dato la possibilità agli appassionati di giocare in qualsiasi momento della giornata utilizzando una semplice linea internet, tramite l’utilizzo di un pc, un tablet o uno smarthpone. Giocare quando e dove si vuole è senza dubbio il segreto del successo dei casino online.

Casino online ecco come riconoscere quelli sicuri, cercate il marchio ADM

I casino online hanno catturato l’attenzione di nuovi giocatori durante la quarantena causa pandemia da coronavirus. Nei mesi di lockdown, con gli italiani chiusi in casa prima e impossibilitati poi a recarsi nella sale vlt che sono rimaste chiuse per diversi mesi i casino online hanno vissuto un vero boom. I principali operatori di casino online hanno visto i loro fatturati aumentare in maniera poco prevedibile prima dell’emergenza covid. La facilità con cui gli utenti anche neofiti possono giocare ai casino online, i bonus benvenuto molto attraenti e i jackpot elevati, hanno portato nuovi utenti a iscriversi ai siti di gaming. Utenti che si sono trovati così con l’esperienza dei casino online che hanno continuato a giocare anche dopo il lockdown.

Ma nell’immenso mercato degli online casino, si annidano moltissimi siti illegali e poco affidabili. E’ per questo che prima di scegliere il casino online su cui giocare è necessario assicurarsi che sia un sito legale. Solo i casino online sicuri infatti garantiscono la massima sicurezza sia nei pagamenti che nella protezione dei dati personali. Ma come riconoscere un casino online sicuro da uno illegale? Molto semplice, visto che i casino online sicuri hanno tutti il logo ADM (agenzie delle dogane e dei monopoli) come marchio di sicurezza. Inoltre tutti i casino online sicuri hanno un url «.it» mentre i «.com» sono a tutti a tutti gli effetti siti su cui è vietato giocare. In questi siti le truffe online possono infatti essere dietro l’angolo ecco perché è sempre meglio avere una conoscenza di base sul mondo dei casino online prima di addentrarsi.

Infine i casino online sicuri combattono da sempre la ludopatia e il gioco compulsivo. Su questi casino online sono presenti informative dettagliate sul gioco sicuro e delle autolimitazioni di versamento e di giocato che l’utente può essere sicuro di non rischiare di farsi prendere troppo la mano.