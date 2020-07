L'importanza di giocare su casinò con licenza ADM-AAMS

Il gioco d'azzardo online è completamente legale in Italia e quindi hai l’occasione di giocare nei migliori casino online con licenza ADM-AAMS. A differenza di molti altri paesi europei in cui il gioco d’azzardo non è legale, l’Italia è completamente aperta ai casino online ed è per questo motivo che sono molto diffuse piattaforme valide.

Quando si tratta di giocare d’azzardo online in Italia troverai, infatti, centinaia di opzioni diverse per le tue esigenze di gioco. La maggior parte di queste potrebbero non essere adatte ai tuoi bisogni.

Per questo motivo abbiamo stilato una serie di motivazioni che dovrebbero orientare la tua decisione esclusivamente verso i casino online con licenza ADM-AAMS. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché è importante.

Licenza ADM-AAMS

Il gioco d'azzardo in Italia è legale e include l'accesso ai casinò online. Non ci sono scappatoie poiché i casinò online possono operare purché detengano una licenza dalle autorità italiane. Le norme sul gioco d'azzardo online sono state introdotte nel 2006 e hanno reso l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato (AAMS) incaricata del rilascio delle licenze.

In un secondo momento, il regolatore si è sciolto e le autorità italiane hanno deciso di dare questo compito all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. L'agenzia è ora responsabile del rilascio delle licenze, garantendo che gli operatori rispettino le normative e inseriscano nella blacklist tutti i casinò online illegali. Oggi l’AAMS è stata inglobata nell’ADM, ovvero «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

Quando cerchi un casinò italiano online, è fondamentale che ti registri solo in un casinò in possesso di una licenza italiana. Le autorità italiane hanno il potere di effettuare test regolari e rigorosi su qualsiasi piattaforma per assicurarsi che sia conforme alle normative del Paese.

Questo significa che puoi giocare sapendo che i tuoi soldi rimangono al sicuro in un casinò online in Italia e che le proposte di intrattenimento sono veramente eque.

Se hai mai avuto una controversia, c'è un'autorità centrale su cui puoi appoggiarti per aiutarti a risolvere eventuali problemi. Molti casinò italiani deterranno una licenza dall'Italia ma opereranno in un altro paese europeo. Poiché solo i casinò che operano nello Spazio economico europeo possono richiedere una licenza italiana, scoprirai che molti casinò online operano anche sotto l'autorità di gioco di Malta.

Indipendentemente da ciò, la licenza italiana presenta alcune condizioni che gli operatori online devono rispettare. Solo un casinò in Italia che opera in una giurisdizione che rientra nello Spazio economico europeo può richiedere una licenza.

I casinò online devono pagare una forte commissione operativa e pagare tasse fino al 20% per continuare a operare in Italia. I termini della licenza stanno diventando più severi poiché il governo italiano ora impone anche regole pubblicitarie rigorose. Tuttavia, rendere legale il gioco d'azzardo ha fornito ai giocatori italiani opzioni più sicure.

Servizio clienti

I casino online in Italia hanno il pregio di offrire il servizio clienti completamente in italiano. Pertanto, se vuoi contattare il gestore del casino online puoi farlo in qualsiasi momento e ovunque. L’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Puoi usare diversi strumenti per ottenere un feedback dall’assistenza clienti. Tra questi ritroviamo: la posta elettronica, l'opzione di chat dal vivo o anche chiamarli per qualsiasi esigenza mentre ti diverti con le loro proposte di intrattenimento.

Bonus senza deposito

Molti casino che operano in italiano ti offrono anche bonus senza deposito. Significa che se stai cercando di giocare ai giochi da casinò online senza investire un solo centesimo, puoi farlo senza alcun dubbio. Dovresti provare a giocare ai giochi da casinò gratuiti almeno per le prime volte o fino a quando non hai piena consapevolezza di come funziona il gioco d’azzardo online.

Una volta che conosci le basi dei giochi, puoi giocare a qualunque gioco. Alcune delle opzioni più popolari tra i giocatori italiani sono le slot online. Slot 3d, video slot, poker, scratch, baccarat, roulette, keno e simili.

Metodi di pagamento

Ci sono molte opzioni di pagamento disponibili per te e può essere anche difficile scegliere. La tecnologia finanziaria è in continua evoluzione per rendere più facili le transazioni sia per te che per le aziende. I migliori casinò online italiani lavorano con i principali fornitori di pagamenti per offrire la migliore esperienza ai giocatori. Non rimarrai deluso perché potrai aspettarti depositi istantanei e prelievi veloci.

Il metodo di pagamento più popolare è di gran lunga gli eWallet. Hanno rivoluzionato le transazioni Internet rendendo più semplice per tutti effettuare un pagamento online. La maggior parte dei casinò online in Italia offre una gamma di opzioni eWallet che rendono difficile scegliere il metodo di pagamento migliore.

Skrill e Neteller sono gli eWallet ideali perché lavorano a stretto contatto con l'industria del gioco online per offrire prestazioni eccezionali e trasferimenti molto veloci.

Le carte di debito e di credito VISA e Mastercard sono utilizzate da milioni di persone per effettuare pagamenti online ogni giorno. Le carte di debito e di credito sono facili da usare perché la maggior parte delle persone ne ha già una per il proprio conto bancario.

I bonifici bancari non sono raccomandati per i depositi perché possono impiegare più del dovuto per raggiungere il tuo conto personale su un casino online in Italia. È normale che un prelievo di denaro dal conto gioco impieghi fino a cinque giorni lavorativi per essere trasferito sul tuo conto.

Le carte prepagate sono una buona opzione se i giocatori preferiscono tenere al sicuro i propri dati bancari. Offre ai giocatori una maggiore tranquillità sapendo che un casinò online non ha accesso ai dati bancari.

Le carte prepagate sono convenienti perché puoi ricaricarle nel tuo negozio locale e inserire il codice PIN non appena arrivi a casa. Richiede pochissimo sforzo poiché la procedura di deposito è esattamente la stessa ma scegli l'opzione carta prepagata invece quando confermi il tuo deposito. Paysafecard è la carta prepagata più popolare in Europa e si trova in molti punti vendita in tutta Italia.