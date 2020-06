La collina dei ciliegi: 53 ettari di enoturismo per tutti i gusti

Cinquantatré ettari di enoturismo per una «vacanza-experience» in tutta sicurezza all’insegna della natura e del gusto. È la proposta estiva firmata da Ca’ del Moro Wine Retreat, l’eco-resort dell’azienda vitivinicola La Collina dei Ciliegi (località Erbin, 500-700 metri di altitudine - Grezzana, a 17 km dal centro storico di Verona) che, in occasione della riapertura dopo lo stop forzato, debutta con un’offerta integrata di attività per giovani e meno giovani, sportivi, oziosi, famiglie, wine lover e amanti della natura.

Tra le proposte tutte esclusivamente con guida: passeggiate a cavallo, escursioni in e-bike e a piedi alla scoperta della Valpantena, la valle degli dei, tra parchi, storia e attrazioni naturalistiche; tour in quad e per i più avventurosi anche in elicottero; picnic gourmet tra i vigneti e degustazioni guidate in cantina che spaziano fino alle verticali di Amarone con prelievo diretto da botte.

Ca’ del Moro esperienza a cavallo (Collina dei Ciliegi)

Ca’ del Moro esperienza con quad (Collina dei Ciliegi)

Relax e soggiorno luxury

Per chi cerca invece un soggiorno relax in chiave luxury ma accessibile, ci sono le 6 suite del resort che portano il nome dei vini portabandiera de La Collina dei Ciliegi e dei vitigni che la circondano (Amarone, Valpolicella, Recioto, Ripasso, Garganega e Corvina), oltre alla tenda glamping sul terrazzo della barricaia, dotata di solarium, che domina la valle per un’esperienza ancora più immersiva. Il territorio è protagonista anche in cucina - ristorante aperto al pubblico - con menù che interpretano e scompongono la tradizione trasformandola in tentazioni golose e gourmet. Il ristorante, guidato dallo chef Gabriele Pace, ha ricevuto la valutazione di eccellenza ‘Faccino Radioso’ dalla guida IlGolosario Ristoranti del Gatti Massobrio di quest’anno.

Ca’ del Moro degustazioni da botte (Collina dei Ciliegi)

Ca’ del Moro picnic (Collina dei Ciliegi)

Premiato anche dal Touring Club nel 2019 con il riconoscimento ‘Stanze italiane’ (assegnato solo a 4 strutture ricettive in tutta Italia), il Wine Retreat Ca’ del Moro nasce come un ‘rifugio per l’anima’ che coniuga perfettamente vino, ruralità, modernità sostenibile, comfort e benessere, nel rispetto della natura e del paesaggio. Oltre a far parte del circuito «Grandi Vini» della Guida Veronelli e di quello di ‘Eccellenze italiane’, il Wine Retreat è selezionato dalla rete ‘Ricarica 101’ di Repower che mappa ristoranti stellati, hotel di lusso e resort con postazioni di ricarica per auto e biciclette elettriche di tutto il Belpaese.

La struttura è sempre aperta.