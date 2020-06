Corretta idratazione: una ricetta per il buon umore

Il periodo delicato della ripresa post-lockdown da una parte, il cambio di stagione verso l’estate dall’altra, le ansie e preoccupazioni per l’organizzazione futura e la gestione del menage famigliare in questa nuova situazione sono tutti fattori che hanno messo e continuano a mettere a dura prova l’equilibrio psico-fisico degli italiani.

Se sono ormai noti i benefici dell’idratazione sul benessere fisico, è spesso sottovalutato il potere che può avere sul funzionamento del cervello e di tutti i tessuti ad elevato metabolismo. Bere una certa quantità d’ acqua può infatti influire sui cambiamenti d’umore con conseguenze sull’attenzione e sulla percezione della fatica.

L'importanza di una corretta idratazione

Si notano gli effetti più evidenti nei bambini e negli anziani, spesso disidratati, che non dispongono di un riflesso della sete completamente funzionante perché non del tutto sviluppato, nei primi, e in fase di deterioramento, negli ultimi.

«L’acqua rappresenta circa il 65% del peso del nostro corpo, con il cervello e i muscoli che ne contengono il 75% e polmoni, sangue e reni più dell’80%. È quindi facilmente intuibile quanto il suo ruolo sia fondamentale in tutte le nostre funzioni vitali, incluso il controllo dell’umore. È dimostrato, infatti, che anche una disidratazione moderata ha effetti negativi sul nostro stato psichico» - spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino.

L’umore risulta essere particolarmente sensibile al consumo d’acqua. Studi scientifici hanno evidenziato come la scarsa idratazione possa dare vita a stati di ansia, tensione o depressione. Alcune ricerche dimostrano infatti una correlazione significativa tra una migliore idratazione e la sensazione di «buon umore», soprattutto nei primi anni di vita.

«Logicamente tutto questo può influire in maniera negativa o positiva sulla resa cognitiva di tutti i giorni. La disidratazione interferisce più spesso di quanto si pensi con il cervello. Nervosi? Deconcentrati? Stanchi? Non vi ricordate le cose? Potreste aver bevuto poca acqua!» - conclude la dottoressa Bernardi.