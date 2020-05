Ci sono passioni che riescono a mettere tante persone d'accordo: non sono nicchie piuttosto inesplorate come la passione per la speleologia o per il football gaelico. Così, nel novero delle esperienze appassionanti che a tutti è capitato di provare almeno una volta nella vita, ecco che spuntano personaggi famosi. Prendiamo il caso del gioco d'azzardo: sapevate che, giocando in alcuni casinò, potreste incontrare qualche celebrità? E non parliamo di celebrità di secondo piano, ma di veri e propri VIP con la passione per l'adrenalina scatenata dal gioco d'azzardo!

Certo, forse non sei ancora così «pratico» del materiale per essere in grado di sfidare questi mostri sacri del gioco dal vivo.

Nelle prossime righe partiremo proprio dal grande attore scozzese, indimenticato James Bond, celebrità davvero appassionata della roulette, per poi andare a scovare gli altri giocatori d'azzardo famosi.

Sean Connery e l'adrenalina della pallina che danza sulla roulette

Sean Connery è davvero famoso anche per la sua passione per l'azzardo, e per la roulette in particolare. Sapevate che c'è un aneddoto che lo ritrae al tavolo mentre punta per ben tre volte di fila sul numero 17, vincendo una somma di circa 27.000 dollari? Sono storie come questa, del resto, che rendono questo gioco così popolare nel mondo: la roulette crea dei miti.

Leonardo Di Caprio e il poker

Niente da nascondere, per Leo Di Caprio: la sua passione per il gioco di carte più famoso al mondo è davvero cronaca. Ma non si tratta solo di questo, bensì di una propensione all'azzardo come stile di vita: sapevi che, con Tom Hardy, ha organizzato una scommessa che prevedeva un tatuaggio dedicato all'altro per chi la avesse persa? Coinvolti in questa scommessa sono gli Oscar: Leo ha detto ad Hardy che sarebbe stato nominato per l'Oscar con il film The Revenant. Hardy non era d'accordo, ed è stato lì che Leo gli ha detto la parola magica: «Scommettiamo?». Il risultato? Hardy ora ha sul bicipite un tatuaggio che recita «Leo sa tutto".

Pamela Anderson e le puntate calde

Un'altra grande appassionata di poker è Pamela Anderson, che in un'intervista ha dichiarato di aver perso una somma decisamente consistente giocando contro un giocatore professionista, Rick Salomon. Pensa che Pamela ha perso ben 250.000 dollari. E poi? Poi se lo è sposato. Certo, non per coprire il debito, ma è vero anche che questo è stato dimenticato! L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, si dice. Ma anche sul poker!

Ben Affleck: il campione bandito

Bandito non nel senso di «mascalzone», ma nel senso di essere escluso. Ben Affleck, infatti, sta sulla lista nera di quasi tutti i casinò del mondo. Ci piaceva terminare questo elenco con una celebrità che non potreste incontrare facilmente al casinò e svelarvi questa curiosità. Dovete sapere, infatti, che l'attore è stato accusato di contare le carte durante il blackjack, suo gioco favorito; questa operazione non è del tutto legale e per questo i casinò possono riservarsi il diritto di non farti avvicinare ai tavoli. E dato che Ben è celebre per vincere davvero grosse somme, voilà: bandito!