Miss Bikini: quando la classe, l'eleganza e l'originalità arrivano in spiaggia

La collezione PE 2020 firmata Miss Bikini è la quintessenza della femminilità e raffinatezza; costumi e beachwear unici e originali animano le calde giornate estive e le serate in spiaggia, improntate all'eleganza e al divertimento.

Le novità della collezione beachwear Miss Bikini 2020

Esprimere con bikini e caftano la propria unicità e classe vuol dire scegliere beachwear dai modelli unici e di tendenza, colori accattivanti e realizzati con materiali di altissima qualità.

La new collection spring/summer 2020 firmata Miss Bikini stupisce con eleganza, grazie ad abbinamenti cromatici e fantasie che donano lucentezza e fascino alla silhouette femminile, un vero e proprio tempio da valorizzare al meglio.

Le principali novità della nuova collezione Miss Bikini 2020 riguardano la possibilità di abbinare reggiseno a slip in diverse combinazioni; il fascino irresistibile del Mix to Match permette di cambiare ogni giorno il proprio beachwear. Fantasie esotiche, raffinate, dai colori accattivanti per reggiseno a triangolo, a fascia oppure a canotta, che esaltano la figura e la rendono affascinante, regalando una piacevole sensazione di libertà e ottima vestibilità.

Il mix con slip micro a vita bassa o modelli a vita alta, in puro stile Anni Cinquanta, rivisitato in chiave contemporanea, rende il bikini incredibilmente personale e raffinato, adatto a molteplici abbinamenti: ogni giorno, Miss Bikini è simbolo di versatilità e classe, cura di sé ed espressione della propria personalità attraverso combinazioni uniche, in grado di dettare le tendenze della moda in spiaggia.

Shine: per risplendere di luce propria, sempre

Shine è il beachwear di Miss Bikini ideato per le donne che adorano il sole, la luce e desiderano indossare bikini, costumi interi e caftani realizzati in tessuti dai colori luminosi e che uniscono alla bellezza un comfort di alto livello, per vivere la spiaggia e l'estate con fascino e vitalità.

I dettagli preziosi che contraddistinguono i capi della serie sono costituiti da passamaneria applicata con maestria artigianale su reggiseno e slip, da tessuti dai colori cangianti e giochi di luce e sfumature, che attireranno come una calamita sguardi di ammirazione e apprezzamento.

Tinta unita o fantasie esotiche, inserti di paillette o tessuti che creano punti luce; il catalogo Miss Bikini comprende una vasta selezione di modelli, dal costume intero a bikini, con ampia possibilità di personalizzazione.

L'abbigliamento per l'estate: non solo costumi

Miss Bikini è il brand che meglio rappresenta la bellezza e vitalità associata all'estate, in cui si indossa il minimo indispensabile e si desidera la massima libertà nei movimenti.

Vivere tutta la giornata in spiaggia, in piscina o all'aperto significa scegliere ouftit morbidi, che si adattano alle forme del corpo con naturalezza, con eleganza e classe.