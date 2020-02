Ford Approved: quando acquistare un’auto usata garantisce un prodotto come nuovo

Il momento in cui siamo proiettati verso la scelta della nostra prossima auto, ci pone di fronte ad una serie di quesiti, che nella maggior parte dei casi non trovano risposte certe e rassicuranti. L’acquisto di un mezzo nuovo prevede un investimento economico importante, ma un’auto usata non ci offrirà le garanzie che ci aspettiamo da un mezzo appena uscito dalla fabbrica. Quindi che fare?

Ford Approved offre la possibilità di optare per una soluzione che ci permetterà di scegliere un usato in grado di garantire prestazioni e qualità comparabili ad un’auto nuova. Scopriamo come e perché.

Il programma Usato Ford Approved

Quando si è intenzionati a comprare un’auto usata siamo soliti porci molte domande sulle reali condizioni dell’auto, sulle effettive condizioni di motore, cinghie o frizione o ancora sulla manutenzione che il precedente proprietario potrebbe non aver mai effettuato.

Usato Ford Approved è il programma che fornisce a tutti i potenziali clienti Ford di effettuare il proprio acquisto di un veicolo usato in totale sicurezza, rispettando precisi parametri che garantiscono una condizione del veicolo in linea con la rinomata serietà del brand.

In primo luogo, le auto proposte dal programma hanno meno di 5 anni di vita e hanno una copertura di garanzia di 12 mesi, con assistenza stradale compresa, H24. Inoltre, i tecnici specializzati Ford effettuano un accuratissimo controllo che valuti l’effettivo stato ottimale delle funzionalità del mezzo e della sua estetica.

I sistemi diagnostici utilizzati sono in grado di valutare la storia del mezzo dall’uscita di fabbrica, mettendo in atto una dettagliata e precisa verifica di tutti i suoi dati originari e aggiornando il software del veicolo nella sua più recente versione. Ford.it propone più di 2.500 vetture certificate, pronte per essere acquistate.

Il finanziamento Idea Ford ti permette infine di acquistare il tuo usato Ford garantito ad un costo di guida mensile contenuto rispetto ad un classico piano finanziario. Una volta terminato il pagamento delle rate potrai decidere se tenere l’auto o restituirla a Ford, scegliendone un’altra.

L’unico dubbio che resta è…perché aspettare ancora?