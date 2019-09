Regali aziendali: le alternative più utili e apprezzate

Il periodo estivo volge al termine e si parla già di regali di Natale aziendali? Visti gli impegni quotidiani e le giornate sempre pienissime, è meglio iniziare a pensarci in anticipo se si vuole regalare qualcosa di originale che sia davvero apprezzato da dipendenti, clienti e collaboratori. Vediamo, in questo articolo, alcune idee per un pensiero diverso dal solito.

Come scegliere un regalo di Natale aziendale che accontenti tutti?

Il periodo natalizio è forse il momento migliore per premiare i dipendenti e ringraziare clienti e collaboratori con un dono speciale. L’atmosfera di festa e il clima allegro sono la cornice perfetta per organizzare un evento aziendale, come una cena, un aperitivo o una piccola festa. Anche solo una bottiglia di vino e un panettone da gustare tutti insieme in ufficio può essere un gesto molto apprezzato. Inoltre, generalmente, questo è il periodo dell’anno in cui si decide di dimostrare alle persone la propria gratitudine, pensando a un regalo con cui omaggiarle. Nelle grandi aziende di solito il compito è affidato alla segreteria o all’ufficio amministrativo, ma può capitare che sia lo stesso titolare a occuparsene, oppure il team di marketing e comunicazione.

Stanco dei cesti natalizi? Quest’anno meglio puntare sulla versatilità!

A chiunque spetti il compito, l’ideale sarebbe scegliere un pensiero speciale che non sia il solito cesto natalizio. Questa è la prima soluzione che viene in mente e sicuramente è un gesto apprezzabile, anche perché le confezioni di solito contengono prodotti di alta qualità, però è forse il regalo più scontato. Inoltre, non bisogna dimenticare che non tutti potrebbero apprezzarlo fino in fondo. È difficile, infatti, conoscere le esigenze e le abitudini alimentari dei singoli e, a causa di allergie, intolleranze o gusti diversi, si rischia che poi i prodotti non vengano consumati. Da non sottovalutare il fatto che se ci si muove a piedi o con i mezzi per raggiungere il luogo di lavoro, portarsi appresso un cesto anche piuttosto pesante non è comodo.

E un cofanetto regalo? Bella idea, ma…

Un’altra opzione è il cofanetto regalo che permette a chi lo riceve di scegliere tra diverse esperienze, tra cui cene, soggiorni, ingressi alla spa e molto altro ancora. Potrebbe sembrare l’idea perfetta, eppure spesso è difficile trovare il momento giusto per utilizzare questi voucher, bisogna spendere del tempo per cercare la struttura più comoda e che accetti prenotazioni in qualsiasi momento dell’anno - capita che le strutture convenzionate non accettino prenotazioni di questo tipo nel weekend.

Un altro aspetto non trascurabile sono i costi extra che gli utilizzatori si trovano a pagare per usufruire del buono: spese per il trasporto, costi per i pasti non compresi, eventuale alloggio necessario… Per tutte queste ragioni, dunque, si rischia di continuare a rimandare, riporre il cofanetto in un cassetto, dimenticarsene e farlo scadere.

Un gadget personalizzato è un’alternativa possibile

Anche i gadget aziendali e personalizzati sono spesso un’idea molto gettonata. Agende, penne, portachiavi, chiavette USB sono tra i più utilizzati per un regalo da parte dell’azienda e possono essere anche piuttosto utili. Forse però, sono pensieri poco natalizi e più adatti ad altre occasioni speciali, come l’anniversario di fondazione dell’impresa o il raggiungimento di un particolare obiettivo. I gadget sono molto utili anche come strumenti di fidelizzazione, da usare come kit di benvenuto per i neoassunti, ad esempio.

Il buono acquisto è una delle soluzioni più versatili

A questo punto la domanda sorge spontanea: qual è il regalo più adatto da fare ai propri collaboratori in occasione del Natale? Sicuramente qualcosa che lasci piena libertà di scelta, senza vincoli e senza incombenze. Il buono acquisto è una soluzione assolutamente da valutare. Un buono utilizzabile per diverse tipologie di acquisto, sia online che offline. Abbigliamento, elettronica, viaggi, prodotti alimentari, carburante… sarà chi lo riceve a decidere come utilizzarlo in base alle sue preferenze. Meglio optare per un buono che sia disponibile sia in versione elettronica che cartacea, per andare incontro a tutte le preferenze. Questi buoni regalo, inoltre, sono un vantaggio sia per i dipendenti che per l’azienda, fiscale e non solo, perché si adattano a ogni esigenza con la massima libertà di scelta. L’importante è scegliere una tipologia realmente versatile.

Scegliere un regalo aziendale che soddisfi davvero le esigenze di ogni persona non è facile. Si rischia di cadere nel banale o di donare qualcosa di poco concreto e inutilizzabile. Il buono regalo è l’alternativa perfetta, ideale da regalare in ogni occasione e dà al ricevente la massima libertà di utilizzo. È fondamentale scegliere quello giusto, utilizzabile per diverse tipologie di acquisto.